Dan dos meses más para pago de impuestos vehiculares

Guasave, Sinaloa.- La Secretaría de Administración y Finanzas amplió hasta el 31 de mayo el plazo para que los ciudadanos puedan pagar el refrendo vehicular, por lo que el recaudador de Rentas hizo un llamado a la ciudadanía a aprovechar y no dejar para lo último la realización de estos trámites.

Manuel Zambada Coronel dijo que de esta manera se dará la oportunidad a la ciudadanía de acudir a pagar aprovechando el 75 por ciento de descuento en el caso de los que tienen adeudos del 2017 hacia atrás.

Llamado

“Los seguimos invitando a que vengan a realizar sus pagos, hoy (ayer) vamos a estar hasta las 5 de la tarde y regresamos el lunes; tendremos dos meses para que puedan venir a hacerlo sin recargos en el tema de los refrendos”, explicó.

Respecto a la atención que estarán brindando estos dos próximos meses dijo que se analizará si continúa de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde, de acuerdo con la afluencia que sigan teniendo.

De ser necesario se mantendrá este horario y si hay poca respuesta se volverá al horario normal que es de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Trámite

El funcionario estatal mencionó que con la implementación del programa Ciudadano Digital la gente puede acceder al portal y hacer sus pagos si es que ya acudieron a hacer su digitalización.

“En las instalaciones aquí tenemos personal que está recabando esa información; la gente viene, da sus datos, se le hace un levantamiento y se le da su clave de acceso con la que puede entrar en una computadora en cualquier parte y desde ahí realizar sus trámites”, expuso.

Digitalización

Ayer la fila que se formó era mayormente para hacer la digitalización y en el interior era menor la aglomeración, contrario a lo que se registró los días lunes y martes.

Zambada Coronel hizo un llamado a la ciudadanía a acudir con tiempo a hacer estos trámites.

“Que no se confíen, que no se vayan hasta el final, el año pasado se dieron tres meses de prórroga también y la gente se esperó hasta lo último y en estos dos meses que se dan hoy vamos a es-tar esperándolos para que no tengan largas filas, los que quieran utilizar los medios electrónicos ya están disponibles y los que quieran estar viniendo.”