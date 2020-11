Dan internet gratis a estudiantes en Callejones de Guasavito, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Ante la necesidad de cientos de estudiantes que carecen tanto de internet, como de herramientas tecnológicas, y con el objetivo de que no dejen su formación académica, una maestra jubilada, con el apoyo de otros profesores, ha habilitado un local de fiestas ubicado en Callejones de Guasavito, con internet gratuito para todos aquellos estudiantes que lo requieran.

El servicio se brinda de lunes a viernes, con un horario de 08:00 a 12:00 horas.

El proyecto

Donají Sánchez Pérez, maestra jubilada, preocupada ante el hecho de que cientos de estudiantes de todos los niveles no cuentan con las herramientas ni con el acceso a internet para llevar sus clases en línea o para realizar los trabajos y tareas que se les piden como parte de sus actividades diarias, optó por realizar un proyecto en el que se brinda internet a todo aquel alumno que lo requiera.

“Yo soy maestra jubilada y me han llegado mensajes de padres de familia y de los mismos alumnos, preocupados porque ahora con las clases en línea no les alcanzan los megas o bien, no tienen computadoras ni teléfonos en los cuales realizar sus actividades, entonces contraté internet y con el apoyo de otros profesores, adecuamos un local de fiestas para que quien lo necesita pueda acudir ahí, sin ningún costo.”

Sánchez Pérez explicó que otros docentes se han unido al proyecto, donando lápices, plumas, cubrebocas, gel antibacterial y otros artículos que se requieren, además del tiempo de los maestros, pues los menores no se quedan solos y cuentan con la asesoría de ellos en todo momento.

Llaman a sumar esfuerzos

La maestra jubilada detalló que a través de la Dirección de Cultura gestionaron cuatro computadoras, con las cuales la atención será más amplia, pero aún así, se requieren más máquinas de este tipo o celulares.

“La respuesta de los estudiantes es buena y la mayoría acude con sus propios teléfonos, pero sí tenemos a niños de muy bajos recursos que no tienen nada, y utilizan mi laptop, pero no es suficiente, así que si la ciudadanía puede sumarse al donarnos equipo, o bien, prestarlos, nos ayudarían a que muchos más estudiantes puedan continuar con su formación académica.”