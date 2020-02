Daños parciales en 190 hectáreas fue el saldo que dejaron las heladas

Guasave, Sinaloa.- Por fortuna para los productores agrícolas del Distrito de Desarrollo Rural 134 de la Sader, las bajas temperaturas que se registraron durante el miércoles y el jueves de la semana pasada no dejaron daños catastróficos, según explicó el jefe de la dependencia federal.

Doroteo Almeida Armenta detalló que luego de que finalizaran el recorrido por la zona que comprende el distrito que le corresponde encontraron que son 190 hectáreas de cultivos las que se vieron afectadas por siniestraciones parciales. Esto quiere decir, según ahondó, que estos cultivos, todos ellos de maíz, tienen amplia oportunidad de recuperarse favorablemente sin que esto afecte la producción esperada.

Algunas de las siembras afectadas por las bajas temperaturas/El Debate

Humedad

Almeida Armenta explicó que entre las zonas que a ellos compete, porque el distrito abarca hasta la comunidad El Gallo de Limones, perteneciente a la sindicatura de Benito Juárez, los daños se presentaron en Nío y en la sindicatura de El Burrión. “Gracias a Dios nos fue bien dentro de lo que cabe, porque hablamos de que la temperatura descendió hasta 1 grado centígrado en algunos puntos, entonces pudo haber más daños pero por fortuna no es el caso.”

El dirigente explicó que en gran medida este resultado favorable lo tuvieron gracias a las lluvias que se registraron a inicios de la semana pasada.

Definitivamente lo que ayudó mucho fue la lluvia, esto hizo que la onda gélida no pegara tan fuerte en los cultivos y los ayudó, al menos en el caso de los maíces así fue.”

Frijol

Y mientras que a los productores de maíz la lluvia de inicios de la pasada semana les favoreció, en el caso de los frijoleros esto les causó sinsabores, pues paró las trillas y los mantiene aún en la incertidumbre de sufrir daños.

Las trillas pues se tuvieron que detener, quienes ya tenían enchorizados sus cultivos pues estaban con la incertidumbre, por fortuna ellos tampoco tuvieron afectaciones considerables, solo retrasos y pues la preoupación. Tuvo que ser una lluvia más fuerte y por más días para que les hubiera hecho más daño, que como le digo por fortuna no fue el caso.”

Anuncios

Ante el anuncio del mal clima y la posibilidad de lluvia del 80 por ciento que se estima para hoy, según reportes climatológicos, el dirigente detalló que los productores de frijol están tomando algunas medidas. “Este anuncio lo han hecho desde días pasados, y quienes tienen posibilidad pues están haciendo sus trillas, quienes no han cortado están posponiendo este paso, pues llueve y ya no da chance de trillar, y pues a la espera de que no se cumpla el pronóstico porque ahí sí que hay cierto temor a que pudieran presentar afectaciones”, puntualizó.