Dayana celebra sus 15 años como siempre lo soñó

Guasave, Sinaloa.- Luciendo un vestido de falda voluminosa y corset de color beige y coral con cristales bordados llegó Dayana Alejandra a la parroquia de San Antonio de Padua en El Burrión, para dar gracias por llegar a sus 15 años con una vida nueva al dejar de ser la niña más obesa del mundo luego de perder más de 90 kilos.

Ilusión

Feliz de la vida se dijo la festejada, quien no dejaba de sonreír mientras sujetaba el ramo y agarraba su falda para entrar a la iglesia donde ya la esperaban familiares y amigos, mientras que sus papás Abelardo Camacho y Rosario Carrillo, junto a sus padrinos Katia Carrillo, Leonardo Camacho y las damas, la acompañaban.

La cumpleañera acompañada de sus padres

Aun cuando ya no pudo seguir asistiendo a la Escuela Secundaria Federal No. 2, sus amigas y primas estuvieron presentes, entre ellas Guadalupe, madrina de sidra; Lluvia, de Biblia; Francelia, de imagen; Scaret, madrina de álbum; Yazmín, de ramo; Jimena, de pluma, y Oriam y Romina, de muñeca.

Con el cambio producido a raíz de la operación de bypass gástrico, de ser una niña antipática, sentirse relegada o temerosa, Dayana ahora ha cobrado popularidad a nivel internacional y se mantiene positiva.

Dayana arribando a su fiesta

Al finalizar la ceremonia una calandria la esperaba en la entrada de la comunidad Guasavito. Aun cuando ha cobrado seguridad al perder peso no quiso viajar sola y pidió que alguien la acompañara para iniciar el recorrido de casi cinco kilómetros hasta El Colorado, Guasave.

Fue metros antes de llegar a su casa al no soportar el calor y con el deseo de llegar caminando bajó de la calandria y de la mano de Leonardo Carrillo Camacho, su chambelán, caminó, mientras la banda sinaloense 687 y cabalgateros amenizaban el recorrido. Al llegar, los abrazos y felicitaciones no se hicieron esperar mientras Dayana pedía tomar un respiro al no soportar el calor.

La foto del recuerdo se pudo observar en la fiesta

El logro

Aun cuando pesaba más de 200 kilos la ilusión de Dayana era tener su fiesta de quinceaños, pero debido a su peso ponerse un vestido era algo imposible al tener dificultad hasta para dar un paso, pero ahora todo es distinto y marcando la báscula 105 kilos pudo hacer todo lo que una vez imaginó: bailó el vals con el tema Te quiero Alejandra, incluso hasta baile moderno acompañada por Guadalupe, Julissa y Francelia. A las 22:00 horas brindó derrochando felicidad.