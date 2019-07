De 5 pesos es el aumento a la tarifa del pasaje regional

Guasave, Sinaloa.- Cinco pesos en promedio es el aumento que se implementará en la tarifa del pasaje del transporte regional, el cual no se ha aplicado pese a que está autorizado y publicado en El Diario Oficial desde el 19 de julio de este año.

Será en los próximos días cuando se reúnan los transportistas que se determine la fecha para que se actualice el nuevo precio, ya que quieren que entre en vigor al mismo tiempo y no unos antes o después.

Insumos

Celín Llánez, secretario de la Unión de Autotransportes Guasave, indicó que se hizo oficial a partir de este mes, pero “es un aumento muy necesario ante los insumos del combustible, aceite, llantas, refacciones, todos los insumos que no tenemos ningún subsidio del gobierno, pues nos está castigando mucho y era necesario”.

Detalló que en las rutas consideradas como cortas, como la de El Burrión, el incremento se dará en dos o tres pesos, mientras que en salidas a Bacubirito, El Paso, Matapán, Mezquite Alto, sí se subirán los cinco pesos.

Gastos

Óscar Rosendo López cubre la ruta de El Cerro Cabezón. Invierte 800 pesos para cubrir una ruta, por lo regular durante el periodo vacacional se reduce a dos rutas de las tres que cubre, el cobro por pasajero es de 50 pesos y una vez que se aplique el nuevo precio pagarán 55 pesos.

Al igual que él otros choferes pagan a 22 pesos el litro de diésel, por lo que consideran que si el precio del combustible se les bajara pudieran mantener las tarifas, pero a esto se generan otros gastos y disminución del pasaje que influyen para que no sea un servicio costeable.

Unidades. Transportistas hacen lo posible por mantener los camiones limpios y en óptimas condiciones, pese a ser modelos de años anteriores debido a que adquirir nuevas unidades le es casi imposible.

Costos

En torno a sustituir las unidades por otras más nuevas y en mejores condiciones, externó que no están capacitados debido a que las rutas que cubren no dan para pagar una letra de 50 a 60 mil pesos mensuales por la unidad nueva y cubrir un total de dos millones 300 mil pesos, por lo que tratan de traer las unidades en óptimas condiciones pese a no ser modelos recientes.

Por otro lado dijo que las unidades pequeñas oscilan entre un millón 200 mil pesos. A dos años del último aumento, líderes del transporte consideraron que debió ser unos pesos más el incremento, pero respetan el monto que consideró el gobierno.