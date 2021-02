De cerrar Cefereso en Guasave, proyectan construir ahí Centro de Justicia

Guasave, Sinaloa.- Colegios de abogados proponen que de cerrar el Cefereso No. 8, como ha ocurrido con al menos cinco centros penitenciarios de otros estados, las instalaciones serían idóneas para que se instale el Centro de Justicia Penal, del circuito que comprendería a Guasave y Sinaloa.

Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, expuso que la propuesta que traen es que de cerrarse el penal de inmediato le pedirán al gobierno del estado para que solicite el comodato para que en lugar de hacer la inversión costosa que está programada para el Centro de Justicia, ya estarían las instalaciones y sería integral donde esté el Ministerio Público, e incluso juzgados que no son penales.

Lo anterior lo han planteado a raíz del cierre de penales como Almoloya y Puente Grande, entre otros, y de ser un cierre inminente el del Cefereso 8, sería la oportunidad para que el Centro de Justicia se instale en dicho espacio que consideran que está bien ubicado, con instalaciones adecuadas e incluso el penal Goro, de Los Mochis, se desahogaría si se trajeran internos de otras cárceles que están saturadas como es el caso de Mazatlán y Culiacán.

“No tenemos referencia oficial del porqué y de forma extraoficial de que hay centros muy grandes que ahí pueden albergar a todos los presos, pero que no son controlados por la autoridad y son propiedad de particulares, eso es lo que tenemos de manera extraoficial y que obviamente la autoridad los está contratando para que cumplan con esa función que constitucionalmente corresponde al gobierno federal y creo que cumplen con toda la formalidad que establece la norma.”

El abogado mencionó que al principio reclamaban un Juzgado de Distrito, pero lo que se concretó fue la instalación del penal federal y se tenía el compromiso que después los juzgados, “pero nunca hicieron eso, nada más trajeron el penal de alta peligrosidad.”

Externó que ha sido a través de la comunicación con colegios de abogados, la Alianza y Federación, que la propuesta se la harán al gobernador ante el rumor de un posible cierre, lo cual ya se ha hecho realidad en otros estados.

A nosotros no nos perjudica si cierra el Cefereso No. 8, salvo de algunos empleos, pero no los perderían porque los reubicarían porque los están moviendo.”