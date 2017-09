Guasave, Sinaloa.- Para el reconocido entrenador de box en el muncipio, Jacinto Díaz, el Torneo de Box de Los Barios de EL DEBATE, Puro Sinaloa, es una puerta para que practiquen el boxeo por lo que hizo una invitación a todos los jóvenes que practican este deporte a que se inscriban y participen.

Los mejores

Para el entrenador del ex campeon mundial de peso paja Mario “Dargoncito” Rodriguez, este evento es un escaparate para los boxeadores guasavenses de poder sobresalir en este duro deporte.

“De este torneo han salido todos los boxeadores de Guasave, parece que no, pero el torneo de EL DEBATE jala muchos boxeadores y no solamente los que están ahorita si no también de los boxeadores de antaño que en este evento se animan a volver”, explicó.

Comentó que de este torneo salió el único campeón mundial que ha tenido este municipio, incluso explicó que en varias ocasiones fue campeón municipal y estatal.

“Este torneo es una buena iniciación para quienes quieren meterse de lleno a este deporte y en un futuro llegar al profesionalismo” aseguró.

Sus peleadores

El popular “Cachorón”, tienen hasta la fecha 16 boxeadores registrados para participar, entre ellos a dos mujeres, pero dijo que puidiera superar los 20, pues como aseguró antes, muchos boxeadores que están retirados vuelven a peliar para sacarse la espinita.

Sobre las espextativas sobre su gimnasio para este torneo, dijo que espera tener buenos resultados pues tienen muchos jóvenes de de muy buen nivel que están entrenando a diario, pero dijo aue en todos los gimnasios del municipio hay buenos exponentes.

“En la competencia anterior, Juan José Ríos sacó muy beunos plebes, muy fuertes y con buena condición física, el de Ladrilleras también tiene buenos exponentes, pero esperamos que nos valla bien y tener los mejores resultados”, Finalizó.