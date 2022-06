De la docencia al emprendedurismo, Rosario sigue cumpliendo metas

Guasave, Sinaloa.- A pesar de contar con una carrera universitaria en el ámbito de la docencia, la cual está ejerciendo, optó por emprender un puesto de raspados, no solo para tener un ingreso extra sino porque desde que estaba estudiando, al visitar un puesto de raspados al finalizar sus clases, se le ocurrió pertenecer a la franquicia pero no le fue posible, aunque no se quedó de brazos cruzados y decidió iniciar un puesto propio.

Es una mujer con grandes sueños y metas. Cuida a su niña de 4 años, estudia una maestría, ejerce su profesión y cuida del puesto de raspados, del cual ella se encarga desde la realización de jarabes, compra de materiales y de la atención.

Inicios

Rosario Aurora Urías López es originaria del municipio de Guasave, pero para realizar sus sueños de ser docente tuvo que emigrar a la ciudad de Culiacán. Durante su estancia en la universidad conoció un puesto de raspados que es una franquicia y le sorprendió al ver la fama que tenían y lo bien que eran aceptados por los consumidores, y de ahí le surgió la idea de formar algún día parte de la franquicia, lo cual intentó con ayuda de su esposo pero no se pudo, por lo que decidió elaborarlos ella misma paso tras paso, desde cero, dándoles su gusto particular.

Para poder cumplir con su meta de tener un puesto de raspados, Rosario tuvo que probar cada raspado, de cada puesto en Guasave y de los lugares que llegaba a visitar, para ir descubriendo sabores y así darse una idea de cómo ella quería que sus postres supieran.

“Yo fui como una catadora de raspados por un tiempo para poder seleccionar qué sabores me gustaría vender, y elegí sabores comunes y no tan comunes como son de vainilla, cajeta y dulce de leche, entre otros.”

Sus inicios con su emprendimiento fueron en el 2019, en el mes de mayo. A pesar de que era un poco difícil poder cuidar a su bebé de un año, sacar adelante su puesto de raspados y ejercer su profesión, dando clases a pequeños de primaria, nunca lo vio imposible y el rendirse no era una opción.

Tras iniciar con su emprendimiento se hizo presente la pandemia por covid-19, por lo que tuvo que dejar de lado el puesto y poner una pausa por seguridad de todos y de su familia, ya que la situación no se prestaba para continuar vendiendo, pero a pesar de poco más de un año perdido no dejó de lado el querer contar con su propio puesto de raspados, por lo que continuó cuando la pandemia disminuyó, sacando a flote sus deberes y responsabilidades, al igual que sus metas.

Hoy en día

En la actualidad se siente satisfecha con el resultado que le están dando sus esfuerzos, y el saber que la sociedad acepta tan bien su emprendimiento la motiva a seguir adelante.

“Es muy bonito el conocer gente y saber que hay quienes vienen a comer mis raspados para relajarse un rato o convivir.”

Ahora tiene una nueva meta: contar con más puestos en distintos puntos de la ciudad, poder instalarse en el malecón María del Rosario Espinoza los fines de semana, incluso ir a playa Las Glorias en días festivos como Semana Santa.

“Aún no he podido expandirme, ni moverme o instalarme en otros puntos claves para que más gente conozca mi puesto, pero no me rendiré hasta lograrlo.”

La satisfacción que tiene por sus frutos es tan grande que la motivan a seguir.