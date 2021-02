De niño, policías le destrozan la vida y ahora le niegan derechos

Guasave, Sinaloa.- A meses de cumplirse nueve años desde aquel aterrador ataque a balazos que cometieron policías ministeriales en contra de seis niños de Estación Bamoa, Guasave cuando se dirigían a un entrenamiento de futbol, entre los viajeros estaba Luis Castillo Amescua, menor de 13 años, que sufrió mayores daños y hasta la fecha, al negársele desde hace un año y medio la atención médica que se le prometió y, por derecho, se le debería brindar.

Ayer, su necedad hizo que el joven de 21 años se empotrara en la silla de ruedas y sacara el empuje hasta subir el nuevo puente elevado Vado, con el anhelo de ver al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y de nuevo solicitarle, como lo ha venido haciendo desde hace meses, que autorice el recurso a la instancia de Protección a Víctimas el recurso que permita que se cubra el adeudo que impide que se le siga atendiendo en la clínica donde recibía su atención especializada.

Cabe mencionar que por medio del Congreso del Estado se le otorgó un decreto a Luis Castillo Amescua donde sea garantizaba la atención médica por el sector público, pero, de no poder cumplir las necesidades del paciente, se garantizaría un seguro mayor por la vía privada, el cual desde un principio así fue, pero hace un año y medio se le suspendió la atención por falta de pago. El hospital requiere 600 mil para poder reactivarle el servicio médico.

La cuota de adeudo con el hospital es de 2 millones 600 mil pesos, y, de no cubrirse, no se reactivará. Luis no tiene la posibilidad se recibir la atención especializada que requiere por los daños que tiene.

A pesar de que el universitario de nutrición se ha dado a la tarea de enfocarse, cuidar su físico, nutrirse y buscar estar saludable, su situación requiere de atenciones médicas especiales por las afectaciones y secuelas que dejaron los impactos de bala. Ahora, en tiempos de pandemia, ha sido otro reto, y aunque su sueño sea seguir adelante, seguir estudiando hasta graduarse y después laborar, si no tiene el respaldo y atención como lo venía haciendo, será difícil que lo logre.

Se han enviado una serie de oficios por parte del director de Protección a Víctimas de Gobierno del Estado, las cuales han recibido, pero no han tenido respuesta.

Protegido con el cubrebocas, Luis dijo recibir un apoyo de 40 mil mensuales que prácticamente le han ayudado a solventar gastos de medicamentos; pero, de requerir hospitalizaciones, no puede cubrirlo.

Yo le pido al gobernador que me ayude a resolver este problema, yo solo quiero tener mi atención médica, seguir en mi carrera y poder darle para delante. Si tengo que ir a Culiacán, lo voy a hacer”.