De no frenar aumento al gas, subirá el costo de la tortilla

Guasave, Sinaloa.- Aunque el precio de la tortilla se ha mantenido entre los 15 y los 20 pesos desde el 2018, de no parar el incremento en los insumos, cuando menos en el gas, será difícil mantenerlo para este año que viene, señaló el presidente de la Unión de la Masa y la Tortilla en Guasave.

Señaló que en este 2020 el precio del gas incrementó hasta dos pesos por kilo y eso los está afectando considerablemente.

Incrementos

Martín Armenta Peñuelas indicó que las alzas siguieron sin freno este año, recalcando que es el incremento en el gas lo que más los está afectando.

“El gas ha venido de menos a más y a más; una semana te bajan 20 centavos, pero a la siguiente semana te suben 30, pero es algo que no hay quién lo pare, es un monopolio que no sé la verdad cómo está agarrada esa gente que no hay quién los detenga.”

Detalló que en este año el aumento por kilo de gas ha sido de aproximadamente dos pesos.

Vamos casi para dos pesos por litro de gas lo que ha aumentado este año, de centavos en centavos, pero el precio va muy lejos ya.”

Armenta Peñuelas enfatizó que de no parar estos incrementos, será difícil no aumentar el precio de la tortilla en el 2021.

El precio sigue igual desde el 2018, esperamos que para el 2021 se detengan los incrementos y que al gas lo detengan, que no siga aumentando, para poder seguir nosotros dándole a nuestros consumidores el mismo precio.”

Mencionó que actualmente las ganancias se han reducido bastante debido a que se está invirtiendo más por kilo de tortilla.

Nuestras ganancias se van reduciendo, es invertirle un poquito más. Tenemos por ejemplo una inversión extra de 30 centavos por kilo de tortilla por los incrementos diarios y eso nos afecta bastante.”

Otra problemática

Armenta Peñuelas añadió que además tienen algunos problemas con las harinas, pues aunque gracias a la intervención del gobierno federal pararon los incrementos y se llegó al acuerdo de que se les recompensaría, no todos los trabajadores de la tortilla podrán acceder a ese beneficio.

Supuestamente te van a dar tres sacos por tonelada de harina que compres, el detalle es el tortillero que te compra para elaborar su tortilla de a diario, esa gente no va a tener ese apoyo, el incremento se les va a dar, sin embargo los industriales estamos aguantando esas alzas, porque están desfasadas, pero las harineras no quieren entender. Nosotros entendemos como industrial que estamos para servirle al consumidor, porque con la pandemia es imposible tener alzas.”

El presidente de la Unión de la Masa y la Tortilla en Guasave manifestó que esperan que con las gestiones de los dirigentes estatales y el nacional ante el gobierno federal, puedan frenarse algunos incrementos el año entrante y el precio se pueda mantener.