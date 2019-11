De raíz confiscarán cohetes a proveedores de minoristas

Guasave, Sinaloa.- Desde raíz y empezando con la gente que provee cohetes a los vendedores ambulantes es como actuarán para disminuir la venta de pirotecnia, declaró el director del Instituto Municipal de Protección Civil.

Francisco Soto Sánchez, director de la dependencia municipal, indicó que harán un operativo conjunto con Seguridad Pública y con Vía Pública para que cuando inicie el operativo Guadalupe Reyes, puedan iniciar también con esta actividad preventiva.

El funcionario dijo que tienen identificado que el problema mayor radica en la gente que distribuye a los minoristas, por ello buscarán actuar de esta forma.

Problema arraigado

Soto Sánchez expuso que de poco sirve quitar la mercancía a quienes venden en pequeños comercios, pues el problema central sigue, ahondó en que hay indicios ya de algunos puntos establecidos donde se dedican a la comercialización de estos productos, y en ellos se concentrarán.

Sin embargo, hizo hincapié en que detrás de toda esta situación prevalece el hecho de que los padres de familia no terminan de dimensionar las consecuencias que tiene para sus hijos el hecho de que se expongan a estos materiales peligrosos.

Todos son de riesgo

El funcionario agregó que no hay fuegos artificiales que no sean nocivos para los menores, pues incluso las luces de bengala han provocado en años anteriores accidentes lamentables, como incendios.

“Fíjese que ni siquiera las luces de bengala, que dicen que no son peligrosas, se salvan, porque el año pasado tuvimos tres accidentes de incendios que fueron causados por luces de bengala, entonces yo creo que los padres sí deben de ser bien conscientes y no deben comprar a los niños esto ni permitir que ellos por su parte los compren, todos son peligrosos desde el momento en que implican el contacto con fuego y pólvora, no hay que arriesgarse”.