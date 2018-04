Decenas de urbanos a punto de culminar su etapa útil

Guasave, Sinaloa.- De manera constante se realizan inspecciones al transporte urbano por parte de Vialidad y Transportes para detectar cuando el camión no se encuentre en buen estado y pueda poner en riesgo a los usuarios.

Y aunque lo ideal es que se renueven aquellos que están por perder su vida útil, la indicación hasta el momento es que aunque sea se mantengan en buen estado y transitables.

Inspecciones

El delegado de Vialidad y Transportes, Sergio Iván Zavala León, informó que continuamente se verifica el estado de los camiones, realizando recomendaciones y llamados de atención a los transportistas para que solucionen los detalles que en ese momento estén fallando.

“No podemos esperarnos a montar un operativo especial porque lo que se busca es prevenir accidentes, entonces de manera continua estamos inspeccionando los camiones urbanos, si vemos algún detalle, lo paramos y se les indica que lo arreglen y hasta el momento sí han cumplido”, señaló.

Zavala León indicó que aunque hasta el momento no se ha sacado de ruta a ningún camión, existen muchos que están a punto de finalizar su vida útil y esos sí tendrán que retirarse.

Necesidades

El delegado aceptó que la constante alza en los insumos y en otras cosas puede estar mermando las ganancias de los urbaneros y por ello no están invirtiendo en el estado de los mismos, pero resaltó que es fundamental mantener bien equipada la herramienta que te está dando ganancias.

Ellos se escudan en que ya no es redituable, pero si fuera así no seguirían trabajando, lo que pasa es que ya no te alcanza para otros satisfactores que uno tenía y se va descuidando el vehículo por querer mantener esos satisfactores hasta que decae y en ese punto invertir para dejarlo en buenas condiciones ya es muy difícil.”