Declara ante la Fiscalía ex presidente del PES en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El ex presidente del Partido Encuentro Social, Julio Cervantes Camacho, fue requerido por la Fiscalía General del Estado para declarar.

Antes de ingresar a las instalaciones del Ministerio Público, dónde sería cuestionado por parte de los investigadores, dió una declaración en la que dijo que no sabe si el citatorio está relacionado con el asesinato de José Luis Guerrero Sánchez, ex secretario del Ayuntamiento, quién fue ultimado el pasado viernes.

Detalló que ayer por la tarde recibió el citatorio para presentarse hoy a las 11:00 horas en las oficinas, como él no se encontraba en su domicilio al momento de la visita el citatorio fue recibido por su esposa.

"Yo soy un ciudadano que está atendiendo al llamado de la Fiscalía, no puedo adelantarme al motivo por el que me están citando, más bien acudo con valor moral y civil a la entrevista."

Cervantes Camacho dijo que no tiene nada que ocultar y que los señalamientos que él hizo hace dos semanas en contra del finado fueron públicas y ante los órganos correspondientes, "nada tiene que ver con desearle algo como lo que sucedió" a Guerrero Sánchez.

En estos momentos se encuentra en entrevista.

Respecto a las declaraciones por el hecho de que la alcaldesa atribuyó el crimen a la narcopolitica dijo que será la funcionaria quién tendrá que responder.

Yo estoy tranquilo no he hecho mal a nadie, no he amenazado a nadie