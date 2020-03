Declaran cuarentena para grupos más vulnerables en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Durante una reunión sostenida entre autoridades municipales y de Salud, se indicó que por indicaciones federales, a partir del lunes 23 de marzo y hasta el 19 de abril, se pide a la ciudadanía permanecer en casa el mayor tiempo posible, esto como medida preventiva por el Covid-19.

El director de Salud Municipal, Sergio García, enfatizó que aunque no existe la prohibición como tal, sí se está pidiendo a la ciudadanía que no tiene actividades de vital importancia que realizar fuera de casa, eviten salir y en caso de necesitar trasladarse al trabajo o a realizar las compras o a cualquier otra situación relevante, apliquen las medidas ya señaladas desde el inicio de la pandemia.

“No existe una prohibición todavía, pero no debemos esperar a que suceda algo para prevenir, el llamado es a que si no tienen algo importante que hacer fuera de casa, no salgan; tenemos que aprender a prevenir y para ello se están tomando todas las medidas necesarias.”

Por su parte, la alcaldesa Aurelia Leal, informó que los trabajadores sexagenarios de la comuna tendrán permiso para ausentarse, así como las trabajadoras embarazadas, el personal que padece alguna enfermedad crónica y también las madres de familia de niños menores a los 10 años, que no cuenten con algún familiar cercano que pueda hacerse cargo del menor.

“Las personas mayores de 60 años que trabajan en la comuna, que son 159; así como las embarazadas, que son cuatro; los trabajadores con enfermedades crónicas, a quienes se les solicitará un comprobante médico; y las madres de familia de niños menores de 10 años que no tengan con quién dejarlos, comprobando la edad del menor y que se encuentren estudiando, podrán ausentarse del trabajo durante este periodo.”

Monitoreo

El comandante de Tránsito, Germán Gámez, así como el director de la Policía Municipal, Miguel Ángel Martínez Catana, señalaron que se encuentran realizando monitoreos en Las Glorias y en Boca del Río, para evitar aglomeraciones y valorar la afluencia que se está registrando durante este periodo.

En dichas zonas, se colocarán al menos tres módulos de Salud Municipal con el objetivo de aplicar las medidas preventivas; el llamado sigue siendo a permanecer en casa el mayor tiempo posible.