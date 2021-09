Definen hasta noviembre registro de obra del colector pluvial norte en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El director de Obras Públicas informó que el proyecto del colector pluvial para la zona norte de la ciudad de Guasave, definirá su registro hasta noviembre, esto debido a las observaciones que en la Secretaría de Hacienda se le hicieron, ya que los costos cambiaron a 200 millones de pesos.

Mauricio López Parra reconoció que por los tiempos, existe el riesgo que no se apruebe el proyecto, debido a que puede quedar fuera del presupuesto de Hacienda para el año próximo.

Reveló que este proyecto aún está a la espera de la validación técnica de la Conagua así como el registro por parte de Hacienda, debido a que en el transcurso del mismo se llevaron a cabo ajustes en los presupuestos, ya que los materiales como la tubería y el acero, tuvieron un incremento, por lo cual dentro de las observaciones y recomendaciones que les realizaron, estaba el que se actualizaran los costos.

Explicó que por parte de la Secretaría de Hacienda se revisan los documentos, donde se realiza un análisis del costo-beneficio, el cual indica específicamente los costos que trae consigo la obra, sin embargo, tiene que tener un sustento basado en las necesidades que requieren ser atendidas por parte de Obras y Servicios Públicos.

Por otra parte, Conagua revisa lo que viene siendo el proyecto técnico-hidráulico, como la tubería, levantamientos que se llevarán a cabo, la topografía y el lugar donde se va a descargar el material.

Señaló que es muy probable que obtengan la respuesta final hasta el mes de noviembre o diciembre, por lo cual este proyecto se llevaría cabo en la próxima administración municipal.

“Estamos en espera de que esta semana nos den los resultados, que nos den respuesta si ya cumplimos o no hemos cumplido con las observaciones y recomendaciones que nos hicieron”, expresó el funcionario.

Detalló que sí existen algunos riesgos de que no se valide la obra por parte de Conagua y Hacienda, por lo que quedaría fuera del presupuesto 2022, ya que Hacienda ya elaboró el proyecto del mismo para el próximo año, el cual se encuentra actualmente en análisis.

Expresó que hay obras que ya cuentan con el registro y validación, sin embargo, no entran dentro del proyecto del presupuesto de egresos, pero aún están a tiempo, ya que el periodo de análisis no termina.

“Se corre el riesgo por todos lados, aún así tuvieramos ya el registro, si no quieren darle dinero, no le dan, hay obras que lo tienen y no entran, eso depende de la gestión de los diputados fedrales”, explicó el director de Obras Públicas.

Destacó que será una obra con el objetivo de que las colonias ubicadas por el bulevar 20 de Noviembre, no se inunden en tiempos de lluvias, y así los residentes puedan acceder y salir con facilidad a sus hogares.

Leer más: Protección Civil destaca que van alrededor de 50 ataques de abejas en Guasave

Explicó que durante las lluvias a algunos habitantes de esa zona se les metía el agua hasta sus hogares, por lo cual es comprensible la inconformidad que tienen, y es por este motivo que se está buscando la manera de instalarles ese colector pluvial.