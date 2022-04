Del gobierno solo han recibido migajas, no apoyo real, señalan familias desalojadas en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Una mochila negra con el logo “Puro Sinaloa” resalta entre los bultos de ropa de Lizet Ruiz Espinoza, quien fue desalojada de lo que creía su casa en Guasave, y al igual que el resto nunca recibieron ayuda humanitaria de los gobiernos, pese a la situación crítica que vivían al dejar su tierra.

La explicación que recibió fue de que había una orden de cateo judicial y significaba que tras años de disputa de dicho terreno un juez había dado el fallo, el cual no la favorecía.

¿Por qué se inició con ella o cómo determinaron que era el terreno? Aún no hay quién le pueda explicar, porque nunca se le mostró un documento que acreditara que era justo dicho terreno el cual se debía desalojar.

La falta de asesoría jurídica, desconocimiento del tema y carencia de recursos, volvieron más vulnerables a las 13 familias que expresan que no fue su intención apoderarse del espacio, sino la necesidad los llevó a luchar por un pedazo de tierra dónde poder resguardarse, buscando tranquilidad y paz que en la sierra ya no se tenía, y hoy el viacrucis se repite y no hay una sola autoridad a la que puedan acudir, y de licenciados “pícaros” ya no pueden solventar sus servicios porque todos viven al diario.