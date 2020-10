Delegado de Alcoholes en Guasave recomienda cuidar licencias a establecimientos

Guasave, Sinaloa.- Ante la serie de observaciones que se han hecho a algunos establecimientos con venta de bebidas, el delegado de Inspección y Normatividad del Gobierno del Estado en Guasave recomendó a los propietarios de negocios cuidar su permiso o licencia evitando violar la reglamentación.

José Socorro Castro Gálvez mencionó que el viernes pasado hubo una inspección en conjunto entre Alcoholes, Protección Civil, Coepris y Salud, llevándose a cabo una serie de observaciones que les pidieron solventar.

El caso de la afluencia es algo que se le está recuerde y recuerde, es novedad la plaza Nío, hay una fijación muy grande por la terraza, y sí, ahorita les estamos haciendo un recordatorio de que cuiden su permiso o su licencia, expresó.

“De que se ubiquen en su giro, que son restauran-bar, que no son centros nocturnos, ellos tienen un horario hasta las once de la noche en caso de barras, en caso de comidas ellos sí se pueden quedar hasta más tarde, pero en caso de bebidas alcohólicas hasta las once de la noche”.

Los fines de semana es cuando mayormente se observa la alta afluencia de gente en los restaurantes con venta de bebidas. Mauricio Valenzuela/ EL DEBATE

Señaló que se siguen monitoreando y que las quejas únicamente han sido en el sentido de que antes de las once, que se cierra la venta de bebidas, venden las “últimas llamadas”.

Las últimas llamadas quieren decir dos o tres tragos más y es una estancia de 40 minutos más de la gente mientras se acaba su comida o su bebida, pero las barra que no se confunda, no porque esté la gente sentada después de las once de la noche tienen que estar las barras abiertas, las barras cumplen sus horarios y se cierran.

Aunque ha habido denuncias durante el Consejo Municipal de Salud sobre la situación que se vive con bares y cervecerías, Castro Gálvez dijo que no quiere decir que siga la venta fuera de horario y se está cayendo en una confusión.

Esta es una situación en la que los inspectores han tenido que estar muy al pendiente, sobre todo por la pandemia, detalló, pues todos están a la expectativa de lo que ocurre y esto se ha convertido en una pandemia económica donde todos quieren abrir y trabajar.

Señaló que el departamento en el estado de la Dirección de Inspección y Normatividad zona norte inspecciona la Ley de Alcoholes, las licencias, horarios, ventas a menores de edad y todo lo que compete a las licencias, y en cuestión de salud, la afluencia de mesas y el tema de salida le compete a Coepris, son casos de seguridad como salidas de emergencia, señalización, todo lo que seguridad compete a Protección Civil.