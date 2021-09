Demandará por difamación al Ayuntamiento de Guasave el exdirector de Vía Pública

Sinaloa.- En rueda de prensa, el exdirector de Vía Pública en Guasave, Mario Figueroa, expresó su molestia por el tono mediático en el que se dio su salida, además de que las autoridades lo están acusando de corrupción sin tener pruebas, aseguró, por lo que planea demanar al ayuntamiento por difamación en caso de no aclararse la situación.

“Estoy muy molesto por la forma en que se dio la salida… Me están acusando de corrupción, no hay pruebas y mientras no haya pruebas yo soy inocente; no se vale porque yo les demostré durante mi administración con mejor recaudación que en otros años anteriores, hicimos un sistema de pagos del contribuyente, hubo una mejor captación de dinero.”

Aseguró que se le está difamando y en caso de no aclararse la situación, procederá de manera legal contra quien corresponda por el delito de difamación.

“A mí me están difamando y yo voy a llegar como ellos, a las últimas consecuencias y voy a buscar la demanda por difamación, a quien corresponda, ya le hablé a un abogado y pienso hacer esto porque no se vale, yo espero de ellos una aclaración, y si no lo hacen, entonces sí llegaré a la demanda.”

El exdirector de Vía Pública enfatizó que las declaraciones realizadas están afectando a su familia, su reputación y también su negocio en el que tiene más de 20 años.

“En base a que salgo por corrupción, no lo creo; estoy muy molesto sobre todo por mi familia, yo me debo a mi familia, a mi me interesa mucho mi familia y la están ofendiendo y estoy quedando muy mal ante la sociedad; yo soy empresario aparte de ser funcionario, tengo un negocio de comida y a mí me afecta también en mi negocio.”

Mario Figueroa explicó que a él solo se le indicó que había quejas de personas, pero no se le puso en contacto con ellas como siempre se había hecho y terminó enterándose a través de los medios de comunicación sobre los señalamientos que se hacían contra su persona y no por parte del municipio, lo que consideró como una falta de respeto, pues hasta el momento solo ha tenido contacto con el secretario de la comuna el día de ayer que hizo oficial el cambio en la dirección.