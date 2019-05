Denuncia apatía de Fiscalía por caso de feminicidio en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Lentitud, apatía y violación al derecho a la legalidad y certeza jurídica en cuanto al desarrollo de la investigación de la carpeta No. 56 del feminicidio de Sugey Ernestina ‘N’ que se cometió el 9 de enero del año en curso, fue la denuncia que interpuso a este medio su mamá Marilú ‘N’, víctima indirecta que está a la espera de justicia.

La progenitora de la mujer de 42 años de edad que fue asesinada de nueve balazos supuestamente por Jorge ‘N’, de 45 años, padre de su cónyuge, de nombre Jorge y 24 años, en la comisaría de Gabriel Leyva Solano por la calle Independencia y 12 en la colonia 88 de Gabriel Leyva Solano, externó que han acudido al menos en 15 ocasiones al Ministerio Público y en la mayoría de los casos no reciben información al no encontrarse el personal, y cuando son atendidos les dicen que no hay avances y que siguen investigando.

Para mí hay mucha lentitud, no ha habido nada que hayan hecho por nosotros, puras negativas para nosotros

Hasta la fecha la madre de la fémina desconoce cuál es el avance en el caso y pese a que se ha trasladado a oficinas de justicia en Los Mochis para acceder a la carpeta de investigación a la fecha se le ha negado bajo ningún argumento.

La joven mujer quedó muerta dentro de la unidad Ford. Foto: El Debate

A decir de los denunciantes existe una orden de aprehensión en contra del agresor pero sigue en libertad.

La mujer adulta mayor describió que han sido días de impotencia, desgaste de ir y venir a oficinas donde no se resuelve nada, y que precisamente estos últimos días fue testigo cómo una ama de casa acudió a poner una denuncia porque su marido le pegaba, y le externó que si a ella no le ponen atención al tratarse de un asesinato, qué podía ser de su caso.

Poca efectividad

Indagación que pone en tela de juicio el abogado defensor de la víctima, Gregorio Delgado, al quejarse de la efectividad del Ministerio Público, quien desde el 10 de enero del presente año le giró un oficio al departamento de Periciales para que hiciera las pesquisas pertinentes a una camioneta Ford Escape, con placas de circulación VJZ-017-A con placas de Sinaloa, en la que estaba abordo la hoy occisa, y se desahogaron hasta el 14 de mayo.

“Imagínense nada más la efectividad, y la coordinación que tiene con Periciales, ademas de la lentitud, la apatía en hacer las cosas y con eso violenta en perjuicio de mi cliente derechos fundamentales como el derecho a la legalidad y certeza jurídica en cuanto al desarrollo de la investigación.”

El abogado indicó que autoridades de justicia se comprometieron en agilizar, esclarecer y hacer justicia en el primer feminicio del año en Sinaloa cometido en Leyva, y hasta la fecha ha sido un caso caracterizado por la demora.

“En sí lo que nosotros vemos con tristeza es que en el Ministerio Público no hay coordinación. Yo soy asesor jurídico de la víctima y debo trabajar en coadyuvanza con el MP, pero en este caso la licenciada Consuelo Sarmiento parece que me ve como enemigo, en vez de brindarse información o asesoría en cuanto a cómo va la situación, todo el tiempo me ha dado negativa.”

Lamentó que al personal del MP lo mueva el miedo por si hacen hago mal y reiteró que el proceso lo están haciendo lento y a discreción.

Como parte de la queja trascendió que inclusive el personal de la Fiscalía la ha conminado a que asista sola y que no hay necesidad de que se haga acompañar por ningún abogado.