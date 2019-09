Denuncian a maestro por agresiones físicas contra alumnos de primaria

Guasave, Sinaloa.- Dos tutores de alumnos de la primaria José María Morelos en la sindicatura de San Rafael, iniciaron hoy una manifestación a las afueras del plantel para pedir el despido o destitución del maestro de tercer grado, a quien acusan de supuestamente agredir físicamente ha niños.

Las manifestantes externaron que están inconformes con el actuar del maestro, quien es señalado por los alumnos de jaloneos y agresiones, dándose el último caso, cuando un alumno presuntamente fue levantado del cuello por el profesor y lo atacó con la punta de un lápiz en la oreja derecha, lo que le provocó sangrado al niño.

Los hechos

Karen Aguilar, madre de Kalep 'N', externó que al llegar a la escuela se percató que el niño tenía sangre en la playera, la cual intentaron lavar pero las manchas permanecían.

Al recibir la explicación de la directora, le argumentó que según el maestro se había tratado de un accidente, pero al preguntarle a su hijo qué sucedió, le detalló como fue levantado del cuello mientras se encontraba parado a lado de un compañero a quien le ayudaba en un ejercicio de matemáticas.

Al indagar con los menores, la mayoría de los 31 estudiantes que conforman el grupo de tercer grado, coincidían con lo dicho por Kalep e incluso mencionan que a los niños varones que se portan mal, el maestro siempre los levanta del cuello y los lleva a su lugar.

“Si hubiera sido un accidente, en la escuela tienen mi número, me hubieran llamado, pero no se me dijo nada y al preguntar ya los niños me dijeron lo que pasó y ninguno coincide que fue un jaloneo con un compañero y pueden preguntar a otros niños, pero a mí es la primera vez que me dice y es que le decía que si me decía lo iba a castigar por un mes”, relató la madre de familia

Al lugar acudió el supervisor de la zona 040, Juan Antonio Sandoval, quien indicó que se interpondrá una queja formal para iniciar a investigar lo sucedido, pero en lo que se determina qué ocurrió, el maestro va a quedar resguardado y los estudiantes recibirán clases por la subdirectora del plantel.