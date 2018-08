Denuncian a pipas del Ayuntamiento por tirar aguas negras en colonia

Guasave, Sinaloa.- Habitantes de la colonia Doctores, que se encuentra frente a las instalaciones del Ciidir, cerca del Hospital General, denunciaron que el pasado domingo dos pipas del Ayuntamiento depositaron aguas negras con excremento en una de las calles del lugar.

Aunque los denunciantes no tomaron las placas de las unidades que incurrieron en esta falta, aseguran que laboran para la Comuna. Destacaron que no es la primera vez que denuncian este tipo de acciones. Hace alrededor de seis meses habitantes del Ranchito de Castro se quejaron de las mismas prácticas en la comunidad.

Xóchitl Patricia Obeso Castro, una de las denunciantes, consideró que esta acción es un abuso, pues el sitio donde vertieron el pestilente líquido está poblado. Además señala que esta colonia es utilizada como basurón por personas que no habitan ahí.

Por este motivo, los vecinos llaman a las autoridades a poner más vigilancia en la zona y, sobre todo, a que no se repitan las acciones que tanto los perjudicaron el pasado domingo.

“Es un olor que no se soportaba, no queremos que se repita”, se quejaron los afectados.