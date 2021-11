Denuncian despidos sin justificante en el IMMujeres en Guasave, Sinaloa

Sinaloa.- La exjefa del Departamento de Psicología del Immujeres en Guasave, Sinaloa, Leyda Lorena Montoya Ahumada, señaló en rueda de prensa que actuará de manera legal, junto a Yazmín Román Garibaldi, quien estaba en el área de capacitación y comunicación, contra la nueva directora del Instituto, por despido injustificado.

Comentó que procederán legalmente en los próximos días, pero antes quisieron dar a conocer la violentación de la que fueron objeto por parte de las autoridades del Instituto Municipal de las Mujeres.

Molestia

Agregó que como el Immujeres hoy las ataca, irán a lo que corresponde apegadas a la legalidad, y si se requiere, también irán ante la titular de la Secretaría de la Mujer en Culiacán, para que las defienda y escuche, ya que les están violentando sus derechos humanos y laborales.

La afectada detalló que antes de que a ella la despidieran, ya tenían a la persona que ocuparía su lugar.

“Antes de que a mí me despidieran, ya tenían a la persona que iba a ocupar mi cargo, desde temprano me hablan y me despiden, y la instalan en lo que era mi oficina, yo me quedo afuera, pues qué le voy hacer, si ya estoy despedida, lo cual es un daño psicológico, acciones que me perturbaron emocionalmente al actuar de esa forma”, lamentó.

También mencionó que ella considera que Xóchitl Soto Fierro, como directora del Instituto, debería de actuar conforme a derecho, sensibilizándos, porque somos personas, no un objeto que pueden desechar así nomas.

Ilegalidad

Destacó que la inconformidad es por un despido injustificado por parte de la directora del Immujeres, ya que fue de forma arbitraria, pues aún no se realiza el proceso de entrega-recepción y ya las despidieron.

“No nos dan ni siquiera un día para liquidarnos, solamente nos dicen adiós, pero no es justo, nosotros atendemos a las mujeres par que se defiendan y no permitan se les violente, y ahora nosotras somos las violentadas”, resaltó la exjefa del Departamento de Psicología.

De igual manera asegura que las están liquidando de una forma ilegal, ya que no se cuenta con un acta administrativa, la cual justifique el despido.

Declaró que lo único que les dieron fueron las gracias y esto sucedio el viernes de la semana pasada.

Montoya Ahumada indicó que el despido fue directo por parte de la directora, Xochitl Berenice Soto, y como trabajadoras, las violentó al despedirlas de esta forma, porque no presentó ningún motivo para ello, ninguna acta administrativa que justificara la situación.

Externó que no acuden al alcalde porque están consientes de que tiene una agenda muy ocupada y posiblemente ahorita no tenga un espacio para ellas.

Señaló que consideran que es una persona humana, que sí va de corazón por Guasave, pero solicitan que también vaya de corazón por ellas, ya que también tienen derechos.