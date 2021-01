Denuncian fallas en Leyva, Guasave, en la recolección de basura

Sinaloa.- Un llamado a Servicios Públicos es el que hacen vecinos de la comisaría de Gabriel Leyva Solano, en Guasave, al denunciar que por más de 15 días no se les da el servicio de recolección de basura.

Amas de casa, entre ellas Isela Burgos, con domicilio en la zona norte de la localidad, expuso que el servicio se brinda una vez a la semana, pero han transcurrido tres lunes y no se ha dado, lo que provoca que las bolsas se aglomeren en patios o en las esquinas.

Los vecinos señalaron que no se les ha dado una explicación del porqué se están presentando irregularidades en la recolección y unos han optado por prenderle fuego a las bolsas con desperdicios, esto para evitar que el volumen sea mayor.

Entre los señalamientos que hicieron se mencionaron que ya el tener un día de recolección era insuficiente, pero de eso a no contar con el servicio, se reorganizaron y buscaron mecanismos para evitar la aglomeración de gusanos al tener por más de seis días los desperdicios aglomerados y otros insectos, pero ya tener más de 15 días sin respuesta em-pieza a crear foco de infección. Esperan se les regularicen las rutas.

Algunos de los afectados expusieron que el problema no se ve mayor porque al no escuchar el ruido del camión terminan por no sacarla de los domicilios porque saldría contraproducente con tanto perro y gato callejero.

Al principio dijeron creer que como se están realizando algunas rehabilitaciones de calles u obras de drenaje que dejan imposibilitados los accesos para los carros, o en algunos casos el espacio para que transiten es reducido y el camión no cabe, creyeron estar modificando la ruta, pero al tener contacto con otros vecinos se percataron de que el problema era generalizado.

Ciudadano buscando en la basura para extraer objetos que le puedan ser útiles.