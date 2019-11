Denuncian falta de otorrino en el IMSS

Guasave, Sinaloa.- La presencia de un solo otorrino en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Guasave no es suficiente para que se le brinde atención a la gran cantidad de derechohabientes que lo requieren, señaló Pablo Miramontes, quien tiene un hijo imposibilitado desde hace un año y medio a causa de un accidente, y a quien tienen más de seis meses sin atender en ese sentido.

La explicación

El denunciante señaló que su hijo Pablo Jasiel Miramontes tiene meses sin ser atendido por el otorrino, a pesar de que se le agendan citas.

“Mi hijo está imposibilitado, nosotros lo tenemos que trasladar en ambulancia y va la ambulancia y me lo traen y no le hacen nada; a veces nosotros hemos tenido que pagar la ambulancia para que lo lleven a Mochis y es en vano porque no lo atienden, lo llevamos el viernes y no estaba el otorrino, el martes lo trajimos al Seguro de Guasave y tampoco lo atendieron que porque el único otorrino que hay estaba en quirófano.”

Pablo Miramontes señaló que cada traslado le implica gastos que por su condición humilde le cuesta solventar, y lo peor es que es de oquis, pues no se le brinda la atención médica que su hijo requiere.

Yo digo que si no está el especialista, si saben que está ocupado, para qué hacen que traiga al chamaco en vano, porque todo eso son puros gastos y uno es humilde.”

El padre del afectado enfatizó que además no recibe respuesta de las autoridades y solo lo envían de un lado a otro sin que se le dé solución a su hijo, quien desde hace seis meses está esperando que le cambien un tubo que tiene colocado en la garganta y no lo han hecho porque el especialista no está o está ocupado. “Ya es mucho la verdad, nos traen de un lado para otro y sin darnos respuesta, es un abuso.”