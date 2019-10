Denuncian inoperatividad de planta de El Varal y robos

Guasave, Sinaloa.- A casi dos años de haberse iniciado la construcción de la planta potabilizadora de El Varal, vecinos afectados por la falta del vital líquido denunciaron que aún no opera, y peor aún, los robos y desperfectos en el equipo empiezan a registrarse.

Con la obra con una inversión de 6 millones 181 mil 563.57 pesos, proyectada para beneficiar a más de 2 mil 677 habitantes, a la fecha están peor que nunca de acuerdo con testimonios como los de Elvia Luz Medina, al carecer constantemente del vital líquido y la situación se agravó porque al parecer se robaron un equipo del tanque de agua potable alto, el cual es otro factor que impide la funcionalidad de dicha planta que se inició el 18 de enero del 2018.

Juan Mújica Lara, representante de la Antorcha Campesina en Guasave, externó que se tenía programado inaugurar la planta el 20 de agosto del 2019, tomando en cuenta las necesidad prioritaria que abunda en la comunidad como es el agua, y a la fecha no se ha terminado y ya empiezan a registrarse saqueos de equipo y desperfectos en otros.

Vamos a cumplir casi dos años y la obra no se termina. Nosotros hemos denunciado, hecho peticiones al gobierno para que terminen la obra pero no, no hacen nada”, externó el líder.