Denuncian maltrato animal; Fiscalía de Sinaloa pide una piedra como evidencia

Guasave, Sinaloa.- Al percatarse del maltrato animar por parte de uno de sus vecinos en contra de un perro de la calle, Ana Carolina Gaxiola intentó interponer una denuncia ante la Fiscalía pero no logró su cometido ya que los agentes le solicitaron la piedra como evidencia con la que el agresor intentó herir a la mascota.

La ciudadana, quien dice actuar en defensa de los derechos de los animales, se presentó ayer por la mañana en la Fiscalía General de Justicia, donde fue atendida por los agentes del Ministerio Público, pero se le requirió que presentara la piedra con la que su vecino, de nombre Fernando ‘R’, lo intentó golpear.

Defensa

Mientras se encontraba a las afueras de las oficinas de la Fiscalía, la integrante de la Asociación Salvando Vidas comentó que el sábado hizo el reporte en la Dirección de Seguridad Pública, pero los municipales no quisieron recoger la piedra, por lo que sugirió que tomaran fotos. Señaló que la saña de su vecino en contra del animal es porque rompe unas bolsas de basura que él mismo coloca en la orilla de la termoeléctrica, “que porque rompen unas bolsas de un basurero que ellos clandestinamente tienen por la orilla de la termoeléctrica aquí en Guasave y tampoco ellos deben de tenerlas ahí porque bien pudiera tener un contenedor en su casa y no andar invadiendo y todavía queriéndole quitar la vida al pobre perro, con una piedra de más de 300 gramos.”

Dijo que temen por la vida del animal, o que por deshacerse lo envenenen.

El proceder

Ana Carolina expresó que se ha dado a la tarea de ingeniárselas para que el can tenga comida y agua debajo de un carro, porque de hacerlo en otro sitio al quedar a la vista su vecino lo empieza a apedrear. “Él tiró una piedra y casi me pega a mí, pero yo voy a interponer la denuncia para proteger los derechos del animal, y yo no lo agarro porque no se deja”, externó.

Aún con las complicaciones que se enfrenta para crear conciencia sobre el respeto a los animales y hacer valer la Ley de Protección Animal, contiuará, pese a que se trata de una persona que desde su punto de vista no tiene calidad humana.