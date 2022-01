Denuncian múltiples contagios de Covid-19 entre empleados de la fábrica Contec en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Empleadas de la fábrica Contec en Guasave denuncian estar trabajando en condiciones no aptas respecto a la pandemia y a la nueva alza de contagios de Covid-19 que se están registrando actualmente, pues indicaron que suman casi 150 trabajadores contagiados en ambos turnos.

Las trabajadoras señalan que incluso con síntomas les han hecho esperar hasta cuatro horas para recibir el pase de salida.

Denuncia

Un grupo de trabajadoras que por temor a represalias pidieron conservar sus nombres en el anonimato, denunciaron que dentro de la fábrica, debido al gran número de personal con el que se cuenta, es difícil respetar la sana distancia, además de que se tienen áreas en donde no hay suficiente ventilación, por lo que temen enfermarse de Covid-19 como ha sucedido ya con casi 150 de sus compañeros.

“Es un contagiadero la verdad, en el turno de la mañana son más de 80 los que están positivos y en el de la noche más de 60.

Nos da miedo contagiarnos porque en el cambio de turno no hay forma de evitar las aglomeraciones, y aunque dicen que ahora el virus es más leve, la verdad es que no podemos saber cómo nos ataque”, señaló una de las trabajadoras.

Pidieron que las autoridades competentes de verificar que las medidas sanitarias se cumplan en los establecimientos intervengan en la empresa, pues temen contagiarse.

“Nosotros tenemos que trabajar, es nuestro ingreso, es con lo que mantenemos nuestra familia, pero sí tenemos miedo de contagiarnos. Las autoridades de Salud deberían de hacer algo, por lo menos verificar y buscar la forma en que sí se respeten las medidas y no nos pongan en riesgo a los demás”, comentó otra de las denunciantes.

Las empleadas indicaron que aun cuando no se quitan el cubrebocas y ellas mismas tratan de cumplir los protocolos para evitar infectarse, los contagios se están registrando, dejando en evidencia que las condiciones no son buenas y aunque no buscan sanciones o que se pare el trabajo, sí piden que se actúe al menos para garantizarles menos riesgo al momento de trabajar.

“Se pueden flexionar los horarios de entrada y de salida de los diferentes turnos para que no se hagan las aglomeraciones porque es ahí en donde nos cruzamos todos con todos y es donde se puede dar el contagio. Que nos den cubrebocas de los buenos porque nosotros los tenemos que comprar, nos dieron lentes una vez y si se te pierden te los cobran; se deben encontrar soluciones.”

Empatía

Las empleadas también denunciaron que hace falta empatía de parte del patrón, pues algunas de sus compañeras pasaron hasta cuatro horas, pese a manifestar síntomas, para que se les diera el pase de salida.

“Estuvieron hasta cuatro horas encerradas en el baño, temblando de temperatura y la enfermera no les daba el pase de salida, eso es no ser empático con el trabajador, además de exponernos con conocimiento de la situación, esto de verdad no debería estar sucediendo, se debe de hacer algo.”