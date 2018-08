Denuncian negligencia médica en el Seguro Social

Guasave.- Ante la confirmación que es obligada la amputación de la pierna izquierda a Gonzalo Acuña Cruz, un ciudadano de 38 años que fue embestido por un automóvil el sábado 11 del mes en curso a las 18:30 horas al salir de su trabajo, familiares denunciaron que el derechohabiente ha sido víctima de negligencia médica en el IMSS al no ser atendido de forma oportuna. Hermanos del paciente detallaron que el día del accidente ingresó al IMSS, donde le hicieron unas radiografías y al descartar que tuviera huesos rotos recibió la alta en cuestión de horas, indicándole usar collarín por dos semanas, lavado diario de heridas, tomar paracetamol y diclofenaco, una cada ocho horas por tres días y cita con su médico familiar el lunes 13, tratamiento que consideró insuficiente, ya que se le debieron hacer estudios a fondo y drenar la extremidad.

Afectación

Adein Acuña Cruz indicó que pese al estado de la pierna al llegar al consultorio familiar tuvo que esperar varias horas hasta que le tocó su turno, y fue entonces cuando el médico valoró que debía ser turnado a piso y al día siguiente lo intervinieron realizando una cirugía en la que arrancaron piel para hacer el corte y poder supurar la sangre molida y las curaciones una por día.

“No le dieron la atención a fondo, eso fue el martes, así lo tuvieron con curaciones y le dejaron la pierna drenándole. Nosotros buscamos una opinión externa y permiso especial para sacarlo y que lo valorara otro médico y nos dice que la pierna se hubiera podido salvar si se le hubieran hecho las curaciones debidas pero no lo dejaban ni le hicieron estudios más a fondo. No es justo, se perdió mucho tiempo”, expresó. Hasta ayer en la tarde el joven accidentado estaba bajo de hemoglobina, lo que impide proceder con la amputación, por lo que están temiendo que el problema avance.

“No puede ser que una persona quede incapacitada por negligencia, ahora le tocó a él por no darle la atención bien, no decimos que no haya muy buenos médicos aquí, solo que le pongan más atención al paciente, esto ya no tiene opción, solo dándole apoyo moral a él y que esto no avance. El hermano del hoy afectado dijo que buscarán los medios para que el Seguro se responsabilice y pensione a Gonzalo.