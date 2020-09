Denuncian por amenazas al líder de trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Por considerar que está en riesgo su integridad y la de su familia, Esdra Rodríguez García, trabajadora sindicalizada del Ayuntamiento, interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado en contra de Alejandro Pimentel Medina, secretario general del Sindicato de Trabajadores Sindicalizados al Servicio del Ayuntamiento.

Mediante un escrito y con copia del oficio generado en la Coordinación de Unidad de Atención Temprana y Primer Contacto Región Centro-Norte, expuso la decisión de iniciar dicho procedimiento legal ante las constantes acusaciones y amenazas que ha recibido.

“Por medio del presente escrito, por así convenir mis intereses particulares y los de mi familia, vengo informando que el día de hoy acudí a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acompañada de la licenciada en Derecho adscrita al Instituto para la Defensa de la Mujer, para denunciar formalmente al C. Alejandro Pimientel, en virtud de las constantes acusaciones y amenazas que he recibido por parte de esta persona, lo que me ha generado un temor fundado así como justificado de las posibles acciones futuras en mi contra, que podría llevar a cabo el individuo antes mencionado”, señala el documento que envió a los medios de comunicación.

Imagen del oficio de recepción de la denuncia interpuesta ayer.

Por lo anteriormente manifestado, quiero agradecer su apoyo incondicional como siempre me lo han demostrado, ya que esta situación no es para nada fácil para mí ni para mi familia”.

La denuncia fue interpuesta luego de que fuera publicada la presunta ilegalidad en que incurre el líder sindical con el manejo de recursos que corresponden al Fondo de Ahorros de los trabajadores.