Denuncian posible caso de Covid-19 en interno del Cefereso No.8 de Guasave

Sinaloa.- Familiares de un interno del Cefereso No. 8 que se ubica en el municipio de Guasave, denunciaron un posible caso de Covid-19 al interior del penal. Los denunciantes explicaron que su familiar padece de una enfermedad en la próstata, por lo que están preocupados por su salud.

Fue el día de ayer cuando el interno del penal federal se comunicó con sus familiares en la capital del estado, explicándoles que fue aislado en una de las celdas ya que aparentemente tiene coronavirus, pues perdió el sentido del gusto y del olfato.

"Mi familiar se comunicó para decirnos que había sido aislado, ya que perdió el olor y el sabor, pero mi pregunta es cómo es que tiene síntomas si están cancelada las visitas", señaló la denunciante.

La vecina de Culiacán aseguró que desde el inicio de la pandemia fueron canceladas todas las visitas, por eso la sospecha de compu pudo haberse infectado.

"Nosotros estamos muy preocupados, ya lo tienen aislado por presentar los síntomas, pero lo tienen sin abanico ni nada, nosotros entendemos que no les van a dar lo mejor, pero si él de verdad está enfermo, deben de tenerlo con mejores condiciones", lamentó.

La familiar del interno comentó que no se han comunicado con ellos los trabajadores del Cefereso para darles información sobre su pariente y que solo saben lo que el interno les dijo en la llamada.

"No sabemos si lo están atendiendo o ya le dieron medicamento, y eso es lo que nosotros queremos saber, ya que si está enfermo, pues es algo peligroso ese virus, sobre todo por su enfermedad en la próstata", mencionó.

Hace unos meses la familia acudió al penal para llevarle medicamento para su enfermedad en la próstata.

"No sé que podemos hacer para que lo atiendan o qué es lo que está pasando con él. Yo entiendo como familiar que no lo van atender bien, pero deperdida deben de tomar las precauciones necesarias, ya que si llega a pasarle algo, a ellos no les va importar, a nosotros es a quien nos va doler; sabemos que cometió errores y que está pagando ahí adentro, pero tampoco es un animal y no lo vamos a dejar morir", finalizó diciendo la familiar del interno.