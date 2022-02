Denuncian que en el IMSS dan un trato inhumano a derechohabientes enfermos en Guasave 

Guasave, Sinaloa.- Tras una denuncia se realizó un sondeo entre los derechohabientes que se encontraban ayer en las largas filas afuera de la clínica del IMSS en Guasave, donde varios coincidieron en que ya tenían más de dos horas en espera de recoger su medicamento en la farmacia, y no lograban avanzar ni medio metro, sin importar que adultos mayores y enfermos estuvieran en esa cola.

Los presentes manifestaron su molestia hacia la falta de humanidad y de empatía del personal de esa institución, ya que muchos tienen problemas de salud, como una señora con cáncer, y otros de edad muy avanzada, como un señor de 93 años que también tenían en lista de espera.

Indignación

Noemí Bajo, quien es de la tercera edad, señaló que tenía cinco horas haciendo fila en espera de su turno para recibir su medicamento, lo cual le parece indignante, porque son filas muy largas y en el sol, lo que deja ver la poca sensibilidad que tiene el personal hacia la gente, ya que su mala organización generó una aglomeración afuera de las instalaciones del Seguro Social, sin importar que aún se está en pandemia de Covid-19.

“De qué pandemia nos cuidan, los que se cuidan son los de adentro del Seguro, pero no cuidan a la gente, no nos dejan entrar que por cuidados de la pandemia, pero nos tienen amontonados aquí afuera”, reclamó.

Mencionó que estaba platicando con un señor de 93 años que iba acompañado de su nieto, quienes ya tenían más de cinco horas, porque ya estaban cuando ella llegó, lo cual se le hace un abuso, porque es gente mayor y el señor solo iba a cita y se quedó atorado en la fila para recoger sus medicamentos.

“Sin desayunar el pobre, la gente no está, bueno, no estamos para estar pasando por esto y recibir tan mala atención”, dijo.

Insensibles

En el caso de Guadalupe Urías Pérez, reveló que tenía dos horas y media en fila, creyendo que el problema era en la farmacia debido a falta de atención y personal.

Agregó que ella recibe quimioterapias debido a que sufre de cáncer, y antier le tocaba su quimio, la cual no recibió por falta de medicamento, y ayer tenía que recoger un fármaco que se toma a diario. “Vengo desde Ruiz Cortines, esto está muy mal, a mí me hace daño el sol por lo que padezco, por suerte ayer no recibí mi quimio, o si no me hubiera visto muy afectada por esa situación”, declaró.

De igual manera comentó que es indignante el que los tengan en el sol, desde enfermos, jóvenes y adultos mayores, sería menos indignante el que contaran con carpas, pero están bajo los rayos del sol sin importar quiénes se vean afectados en su salud por estar tanto tiempo expuestos.

Detalló que ella no se animó a ir a la puerta para que se le atendiera con prioridad debido a su situación, ya que viene de fuera, porque en una ocasión que estaba en una situación similar, lo hizo, y no les importó el que el sol le afectara en su salud por su estado.

Destacó que desde que está esta nueva mutación del virus, las filas en el IMSS empeoraron, lo cual podría generar un incremento en casos, o podrían verse afectados con el virus ellos mismos, debido al amontonamiento que genera la mala organización y atención por parte del personal.

Ramona Torres declaró que ella tiene la columna desviada, pero a pesar de ello ahí tenía que estar parada y por muchas horas, pues no hay un trato especial para las personas como ella y así recibir más rápido sus medicinas.