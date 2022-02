Denuncian que malvivientes residen en edificio abandonado en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Vecinos de la colonia Revolución Mexicana, en la ciudad de Guasave, acudieron a este medio para manifestar que en un edificio abandonado, que está a un costado del bulevar Colosio, se llena de drogadictos todos los días, por lo que temen por su seguridad, debido a que hace algunos años se dio un abuso en dichas instalaciones.

Abril Díaz mencionó que todas las tardes, desde las 18:00 horas, se percata de la presencia de un humo con un olor muy fuerte y penetrante que llega hasta su vivienda, procedente de ese lugar, pues los malvivientes se ponen a fumar y a drogarse.

Problema

Detalló que es entendible el que haya inmigrantes u otras gentes viviendo en ese edificio, pero el problema es que queman basura y se drogan enfrente de la gente.

Destacó que han hecho la denuncia ante la Policía Municipal, porque le ha tocado ver a las personas drogándose, pero nada han hecho.

“Les hablo a los policías y solo se ríen de mí, me dicen que es un problema de drogadicción, pero no vienen a correrlos ni nada, o solo me dicen que son inmigrantes”, declaró.

Expresó que este problema ya es viejo, debido a que el edificio tiene aproximadamente unos 20 años abandonado, y es la misma batalla todo el tiempo.

Aseveró que desde hace meses ha estado denunciando en Seguridad Pública este tema, pero no se ha atendido, porque pareciera que no les incumbe la situación.

La quejosa indicó que solo ha reportado a la Policía porque no cuenta con el número de Ecología para presentar su denuncia ante esa autoridad, para que vean el momento en que estén llevando a cabo la quema de basura.

Destacó que el edificio abandonado se encuentra muy enmontado y sucio, y sirve para que gente que no es de la colonia, acudan al lugar a tirar basura y animales muertos.

Salud

Abril Díaz dio a conocer que desde el mes de diciembre se le diagnosticaron problemas de salud, los cuales consisten en padecimientos de asma y rinitis.

“Desde diciembre, cada vez que me ponía mal, les hablaba, porque era cuando no podía ni respirar debido al humo que respiraba al salir de ahí, y les hablaba para que hicieran algo al respecto y nada, no hacían nada, ni sacarlos, ni venir a ver, nada de nada”, lamentó.

Detalló que ya van más de 10 veces que ha realizado el reporte, y no se le toma la importancia que debería en Seguridad Pública, ya que solo se burlan de ella.