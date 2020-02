Denuncias por violencia contra la mujer se mantienen en el 2020

Guasave, Sinaloa.- En lo que va del año el número de denuncias y casos de mujeres que acuden al Immujeres por violencia se mantinen en relación con las mismas fechas pero en el 2019, según datos que dio a conocer la directora de esta paramunicipal.

Georgina Burciaga Armenta aseguró que esto no necesariamente les habla de un mal trabajo por parte del organismo, pues para ellos las denuncias son un caso menos de mujeres que se quedan calladas soportando en silencio la violencia que carcome a familias enteras. “No va creciendo el número de agresiones, no disminuye pero tampoco aumenta, según los registros.”

La funcionaria destacó que en lo que va de febrero se prestaron 18 asesorías con tres denuncias por violencia familiar, mientras que enero lo cerraron con 54 asesorías, nueve denuncias por violencia familiar, nueve órdenes de restricción, protección y desalojo, cuatro divorcios, un acompañamiento a Seguridad Pública y un mecanismo alternativo. Aseguró que algo que tienen claro es que el trabajo que tienen que hacer es el de reforzar las labores de prevención.

“Nosotros esto lo vemos como un buen trabajo en cuanto a la concientización, aunque sabemos perfectamente que el mayor trabajo que se tiene que hacer es trabajar en la prevención desde que los niños y niñas son pequeños para que vean cuáles son las conductas que no se deben permitir y que no son normales. Ahí es donde tenemos que encaminar más esfuerzos y sin duda hay mucho por hacer.”

Cuestionada respecto al avance que lleva la gestión para que se construya el refugio para mujeres violentadas, Burciaga Armenta aseguró que la gestión ha seguido su rumbo, sin embargo detalló que el hecho de que no haya un lugar formalmente constituido para dar resguardo a las féminas que pasan por esta situación, no ha trastocado el trabajo pues el apoyo se les da.

Si llegan al Instituto y si a través de la Fiscalía se nos solicita refugio nosotros tenemos las condiciones para poder apoyarlas y enviarlas a un lugar, no porque no lo tengamos como tal el regio en el municipio eso no quiere decir que las mujeres estén desprotegidas”, externó.