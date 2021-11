Derechohabientes denuncian falta de medicamentos en el IMSS de Guasave

Sinaloa.- Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guasave señalaron que están batallando para surtir la receta completa del medicamento que requieren, además de pasar varias horas haciendo fila para acceder a la farmacia.

Por su parte, la directora de la clínica señaló que lo que se ha registrado es una serie de retrasos en los camiones que les surten los medicamentos, pero aseguró que no se tiene desabasto de ninguna medicina.

Quejas

Aída López, una de las denunciantes, señaló que es la segunda ocasión que acude al IMSS a surtir la receta de su mamá y se encuentra con que algunas medicinas no las tienen. Añadió además que lo peor del caso es que no se les permite preguntar primero si ya les llegaron, y tienen que hacer fila hasta por tres horas en ocasiones, para al final regresar a casa sin los fármacos.

“Es la segunda vez que me pasa que no hay en la farmacia todas las medicinas para surtir la receta de mi mamá y la verdad es que no tenemos para estarlas comprando, porque son medicamentos de diario, por eso venimos; lo peor del caso es que llego a las 5 de la mañana, y tardamos hasta tres horas en llegar a la farmacia para que nos digan que no hay, eso está muy mal la verdad y se debería de hacer algo.”

Leer más: Covid-19, dengue e influenza ponen en jaque a pacientes y médicos en Sinaloa

La mujer añadió que además de procurar contar con las medicinas, también deberían de asignar a personal para que vea las recetas que se quieren surtir y en caso de no haber todos los medicamentos, avisarle al paciente para que él decida si se queda o no haciendo la larga fila.

“No nos avisan que no hay hasta que llegamos, perdemos todo ese tiempo; deberían de poner gente aquí a que nos informen y ya uno sabrá si se queda o se va.”

Respuesta

Trinidad Leyva Verduzco, directora del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guasave, reconoció que se ha tenido retraso en el abasto de algunos medicamentos, pero aseguró que no se tiene un desabasto como tal, a excepciones de algunas medicinas que a nivel nacional no se tienen, pero no solo en el Seguro Social, sino tampoco en farmacias.

Explicó que los días martes y viernes es cuando los camiones que les surten los medicamentos arriban al hospital, sin embargo, por problemas con la logística de las rutas que manejan los mismos repartidores, se han tenido retrasos en las entregas.

“Hemos tenido problemas con las entregas, con los camiones que nos surten todo el medicamento, han tenido retrasos por su logística y llegan varios días después, pero un desabasto como tal hasta el momento no tenemos.”

Leyva Verduzco detalló que los medicamentos para enfermedades como la hipertensión y la diabetes son los más consumidos por el gran número de pacientes que las padecen, y ese medicamento es de los que se surten de manera constante, sin embargo, por los retrasos hay ocasiones que no llegan los martes o los viernes.

Solución

La directora también comentó que en casos especiales en donde el medicamento es difícil de conseguir y vital para el paciente, se llega al convenio con los familiares del paciente o el paciente mismo, para que ellos lo adquieran, pero el IMSS al facturar les regresa el importe.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 16 de noviembre sobre Covid-19

“Primero tienen que ver con el administrador y si por alguna razón no ha conseguido que lo traigan a la farmacia, él ve si en alguna clínica del Seguro Social a nivel nacional hay y lo manda traer, pero si no, él les sugiere que lo compren, que le traigan la factura y él se los paga.”