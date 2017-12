Derechohabientes molestos por inoperatividad de ambulancias

Guasave, Sinaloa.- Derechohabientesdel Issste denunciaron ante este medio su inconformidad, ya que luego de que un familiar requiriera un traslado hospitalario hacia la ciudad de Los Mochis la directiva del nosocomio les informó que no podían brindar el servicio

pues las unidades estaban descompuestas.

De acuerdo con lo señalado por el denunciante, quien prefirió no dar su nombre, él tuvo que pagar mil 600 pesos por el traslado de su esposa, y al acudir al hospital para que le reembolsaran los gastos recibió una negativa.

Defensa

Cuestionado respecto a la situación el director de la clínica, Jesús Rubén Chang Zamarripa, reconoció que durante una semana tuvieron fuera de servicio las unidades, sin embargo aseguró que en todo ese tiempo no se presentó ningún traslado de emergencia. “Esta unidad cuenta con una ambulancia, no es propiamente de nosotros, se le rentan a una empresa externa. La unidad se nos descompuso en carretera, justo cuando prestábamos un servicio, entonces nos trajeron otra en calidad de préstamo, pero también se nos descompuso, ahorita estamos esperando que la empresa nos mande otra para ya poder regularizar la situación y prestar el servicio. Respecto a lo que nos comenta de hacer reembolsos a derechohabientes que gasten en traslado particular con sus familiares, nosotros no podemos hacer eso, porque no tenemos recursos asignados. Ahora que si fuera traslado urgente ahí sí nosotros en coordinación con la Secretaría de Salud realizamos el traslado.” Para el mediodía de este miércoles el nosocomio ya había recibido una ambulancia en buen estado.