Derrama económica de 40 mdp dejará el Día de las Madres

Guasave, Sinaloa.- La expectativa de venta por el Día de las Madres es alta, incluso se espera que deje una derrama económica superior a los 40 millones de pesos en el municipio, así lo indicó César Sánchez García.

El presidente de la Canaco en Guasave sostuvo que en comparación con la misma fecha, pero en el 2017, esperan que se refleje un incremento del seis por ciento en la derrama.

Incremento

Refirió que al comparar el Día de las Madres con un día normal, los comerciantes ven un incremento en sus ingresos que va del 20 al 22 por ciento.

“Esta fecha creo yo que históricamente la tenemos identificada como una de las cinco más importantes del año, porque el movimiento que provoca es mucho.”

Aseguró que comparando el 10 de mayo con el Día del Niño, festividad a la que también consideran como buena, se refleja un incremento superior hasta cuatro veces en las ventas.

Sí, claro que el Día del Niño es una fecha buena, pero el Día de las Madres es, gracias a Dios, por mucho, mejor, hablamos de que tenemos hasta cuatro veces más ventas.”

Resaltó que los giros comerciales que se ven más favorecidos son el sector restaurantero, las tiendas departamentales, florerías, tiendas de electrodomésticos y electrónicos.

Informales

Cuestionado respecto a la percepción que les genera la presencia de informales, el líder reconoció que en estas fechas se agudiza la competencia desleal, pues las vialidades son saturadas más que de costumbre con puestos ambulantes.

“Ya lo hemos planteado con el Ayuntamiento, no estamos en desacuerdo con que esa gente tiene todo el derecho de hacer su luchita para ganar unos pesos, pero lo que no se vale es que se instalen frente a establecimientos que ofertan lo mismo.” Refirió que sería importante que los informales sean agrupados en algún sector donde puedan realizar su trabajo sin afectar a terceros. “No solo nos afecta a nosotros, la gente también padece lo difícil que es desplazarse por las banquetas”. Señaló que pese a que es un problema añejo, no se ven avances respecto al mismo.