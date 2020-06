Desacatan indicación para circular con menos pasajeros en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El llamado a conservar la sana distancia como medida preventiva contra el Covid-19 no está siendo acatado por motociclistas y automovilistas, lamentó Germán Emilio Gámez Morales.

El coordinador operativo de Tránsito Municipal dijo que desde que se acordó esta medida en el Consejo Municipal de Salud se ha estado buscando sensibilizar a la ciudadanía y hacerles ver el riesgo que corren de infectarse, sobre todo ahora que la situación de contagios se ha vuelto más crítica.

“La ciudadanía no está atendiendo el llamado a esa medida de seguridad para todos en general, no sé en qué estarán pensando pero nosotros si detectamos una motocicleta con más de un pasajero sí los paramos y tratamos de hacerlos entender el bien que es para ellos conservar la sana distancia”, expuso.

“De igual manera se hace con los automovilistas y sí nos entienden de momento pero ya otra vez se vuelven a ver, no están acatando, como que la gente no tiene miedo, no se da cuenta o no quiere creer la contingencia que estamos viviendo.”

El acuerdo por parte de las autoridades del municipio que en coordinación con autoridades de Salud se tomó fue de que no se permitiera que en motocicletas viajen más de una persona, mientras que en los vehículos se permite máximo a dos personas, el conductor y otra más en la parte trasera de la unidad.

