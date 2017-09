Desalentador inicio de pesca en altamar; sale solo 50% de barcos

Guasave, Sinaloa.- El inicio de la temporada de captura de camarón en altamar fue desalentador, ya que mientras que la Federación de Cooperativas Pesqueras de Topolobampo reportó que solo salió la mitad de las embarcaciones, en Boca del Río fallecieron dos pescadores cuando trataban de salir a la captura.

Carlos Sotelo Monge, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Altamar en Topolobampo, señaló que solo salió la mitad de la flota pesquera debido a cuestiones de falta de recursos económicos, pero también por nuevos requisitos que se han impuesto a esta actividad como por ejemplo los certificados de seguridad y de excluidores.

Carencias

Sotelo Monge dio a conocer que otro de los factores que influyeron para que solo saliera la mitad de la flota es la crisis económica que vive el sector.

Y es que lamentó que se tenga la percepción de que todos los pescadores de este gremio son armadores y por ser de altamar andan nadando en dinero, cosa que no es así.

Prueba de ello es que de las 142 embarcaciones que se tenía en el puerto ya solo quedan 60 y de ellas solo salieron 30.

Este es un claro reflejo del impacto de la carestía, sobre todo de los combustibles y refacciones “por lo que si no salimos no fue precisamente porque no supiéramos pescar”.

Así, insistió en que no hay una banca que quiera dar créditos a la pesca, excepto por la Financiera Nacional que sí apoya este sector.

Podemos presumir que estamos trabajando con ella pero nos animamos porque dejamos en garantía nuestro patrimonio más sagrado que son nuestras casas y nos aceptó también los barcos como garantía, pero sí es complicada la tramitología para tener acceso a los programas financieros, aseguró el dirigente de los pescadores.

Deceso

Por su parte, el director de Protección Civil en Guasave Mijaíl López declaró que la mañana de ayer se tomó la decisión de impedir la salida de embarcaciones a la pesca desde Boca del Río debido a las malas condiciones del clima.

Al referirse a la muerte de dos pescadores identificados como Guillermo Inzunza Soto y Rufino Piña López, integrantes de la Cooperativa Pesquera Las Abejas de Boca del Río, López aclaró que esta decisión la tomó la Secretaría de Marina en coordinación con la base del Sector Naval en Topolobampo y la base de Semar en esta comunidad pesquera.

Lo que se busca es que la gente no se ponga en riesgo, por eso se tomó la decisión de prohibir la salida de embarcaciones, declaró el funcionario municipal.

Indicó que se prevé que conforme se acerque el huracán ‘Norma’ a Baja California Sur aumente el oleaje, por lo que pidió a los pescadores tomar las medidas de prevención y sobre todo a “no arriesgar su vida”.

Postura

Por su parte, Sotelo Monge explicó que este sector está al pendiente del seguimiento que le dará la Capitanía de Puerto y otras dependencias del gobierno al avance del huracán ‘Norma’.

“Nosotros hicimos el compromiso y quedamos en el acuerdo de que si las condiciones del clima para este día no son las adecuadas nos resguardaremos lo más rápido posible”, aclaró.