Desalojan a familia en Guasave, Sinaloa, y la dejan en la calle 

Guasave, Sinaloa.- Una familia del sector popularmente conocido como Unión de Colonos, fue desalojada con la fuerza pública y destruyeron su patrimonio, dejándolos en la calle en Guasave, Sinaloa.

María Loúrdes Elizalde, madre de tres menores de edad, y su esposo, habitaban una humilde vivienda de tarimas y cartón, desde hace más de 10 años, por la calle 10, y hoy lo que era su único patrimonio fue derribado esta tarde con maquinaria pesada.

La ama de casa externó que se le había asignado un licenciado del Tribunal Agrario, el cual buscaba, pero le argumentaba que debido a la pandemia el proceso de defensa se detuvo y dejó de atenderla. Pese a que ella buscaba cómo seguir el proceso, se confío en lo dicho por el abogado, a quien señala de no haber actuado con profesionalismo.

"El abogado Rafael Gutiérrez, del Agrario, él era el que me estaba supuestamente apoyando, pero desde que se vino la pandemia me dijo que se paró todo, cada vez que me citaban a una audiencia yo iba, llevaba a documentos y lo que me pedían, y cuando le hablaba me decía que estaba todo parado, y cuando yo lo buscaba me decía que cuando hubiera algo él me hablaría.”

Loúrdes compartió que una de las veces que lo buscó y le pidió que diera la cara, negó conocerla y “me dijo que de llegar la orden de desalojo me tendría que salir y que no había nada que hacer”.

"No puedo asegurar que se vendió pero sí lo pienso, porque si él hubiera hecho las cosas bien hubiera venido como representante de mi defensa y apoyarme.”

Previo al desalojo, Loúrdes presentó un documento que le expidió el Ejido Guasave, oficio marcado con el folio No. 363.

Cita que el comisariado ejidal hace constar que la C. MARÍA DE LOÚRDES ELIZALDE FIGUEROA, quien se encuentra en posesión quieta, pacífica continúa por más de 10 años de un lote de terreno ubicado en la colonia Malova lote #6 Manzana "B” Parcela 992, sector García, dentro del Ejido Guasave, municipio del mismo nombre, el cual consta de una superficie de (220.00): Mts. cuadrados de terreno, con las siguientes medidas y colindancias:

Se extendió la presente a petición de la parte interesada, para los fines legales a que haya lugar, al día 11 de noviembre del 2014.

Desalojan a familia en Guasave, Sinaloa, y la dejan en la calle | Foto: Jesús Leal/ Debate

Vecinas del lugar que al igual que Loúrdes llegaron a vivir a dicha zona, pidieron el apoyo del presidente municipal Martín Ahumada, exponiendo que los terrenos una década atrás fueron fraudeados y por años han caído amagados por Martín Beltrán, quien se adjudica como dueño de dichos lotes.

Hoy se le hizo entrega de un documento a título del TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 27, que en su inicio cita que, "con fundamento en el artículo 22, fracción XII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el Secretario de Acuerdos DA CUENTA al Doctor Georg Rubén Silesky Mata, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito-27, con el estado procesal que guardan los autos del presente expediente.- Conste.

Vista la cuenta que antecede, el Tribunal acuerda: PRIMERO.- De un análisis exhaustivo a los autos del expediente en que se actúa, se conoce que el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno se emitió sentencia en el presente juicio agrario, notificándose a las partes los días veintitrés, veinticuatro y treinta de septiembre de dos mil veintiuno, habiendo transcurrido en exceso el término para impugnarla, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo."