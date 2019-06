Desaparece reina gay en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Tomás Germán 'N', de 30 años, mejor conocido como Divina Luque, quien ha sido reina gay en carnavales y certámenes de belleza regionales, se encuentra desaparecido desde ayer cuando se dirigía a la agencia del Ministerio Público.

Fue a las 11:00 horas de ayer la última vez que se le vio a bordo de un camión urbano en Guasave, procedente de la localidad Las Quemazones, donde radica actualmente.

De acuerdo con su hermana Virgen 'N', esperaba a su hermano en la agencia del MP, a donde llegaría para entregarle unas cosas, pero nunca se apareció.

Intentó contactarlo a las 12:00 horas, pero ya no respondió llamadas y ya no aparecía conectada en redes sociales.

Venía para acá conmigo, me habló como a las 11 de la mañana y me dijo que ya venía, y nunca llegó, ya como a las 12 perdí contacto con él, trae su teléfono apagado, ya no supe nada”, declaró.

Externó su preocupación y será hoy cuando se formalice la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

“Mi coma jamás faltaba a dormir a su casa, jamás se perdía, él si se venía a Guasave me avisaba a mi o a mis hermanos, pero no era de amanecerse en algún lugar tomando, por eso estamos preocupados, porque no es así”, detalló su hermana.

Familiares compartieron que en la actualidad no estaba laborando porque es parte del comité organizador de Las Quemazones y estaba enfocado en la realización de la feria, la cual inicia el 21 de junio.

Descartaron que hubiera recibido amenazas o que estuviera con su pareja, porque dijeron que no tenía una relación sentimental en la actualidad y de saberlo estarían más tranquilos, pero no es el caso.

Piden que si alguien sabe de su paradero lo reporte a la Dirección de Seguridad Publica, al teléfono 87-2-12-36.