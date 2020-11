Desaparecidos pero no olvidados; sus familias anhelan el reencuentro

Guasave, Sinaloa.- Desde la zona del Mercado Municipal, donde estaba el Cine Murcia, hasta una conocida tienda departamental, a lo largo de la avenida Ignacio Zaragoza, lucen hojas tamaño carta con los rostros y datos personales de 15 víctimas de desaparición forzada.

Los responsables de este acto son las y los integrantes del Colectivo Guasave Rastreando tus Huellas. La intención, aseguran, es visibilizar y exponer lo que sucede en esta región, donde al igual que en otras regiones del estado y del país abundan las desapariciones forzadas, sin embargo muchas de ellas no se denuncian.

Que si alguien sabe algo nos diga, todo es de forma anónima, pedimos que se atrevan a darnos una guía, una señal, un norte, nosotros no buscamos responsables”, comenta Adriana Villegas Villanueva, integrante del grupo.

No son números

“Yo ya los perdoné, no quiero saber la identidad de los que lo hicieron, pero lo único que les pido es que me digan dónde me lo dejaron”, comenta Adriana Villegas Villanueva. Su hijo, Juan Antonio Villegas Villanueva, fue víctima de un ‘levantón’ el 27 de enero del 2016, estaba en la zona del crucero. Fue ahí donde lo vieron por última vez, desde entonces lo ha buscado pero no ha tenido éxito en su andar.

“No son números, son personas que tienen familia, no podemos olvidarnos de ellos, los estamos buscando porque sabemos que no habrá descanso hasta que tengamos conocimiento de que ya están con nosotros de alguna forma.”

Villegas Villanueva recalca que no solo se le hace daño al desaparecido sino a todos los que le rodeaban.

“Si él algo debía y si le quitaron la vida pero ya pagó, el daño no es a los muchachos, pero ellos no se dan cuenta que el daño más grande nos lo hacen a la familia, en su momento ellos sufren por todo lo que les hacen. Ya les hicieron lo que les iban a hacer, déjenlos en donde uno los encuentre, eso nos dará un poco de paz.”

Confidencialidad

Adriana, al igual que los 19 integrantes del colectivo, dan su palabra y aseguran que cualquier llamada que se les realice para reportar datos de utilidad será anónima, por ello piden que si alguien tiene algo que aportar lo haga sin temor, no habrá represalias.

"Todos hemos perdido a un ser querido, y es dura la muerte en cualquiera de sus formas, pero créame que es más duro aún el no saber qué pasó, por qué no sabes dónde está, y eso es algo que te roba la tranquilidad por completo.

Como le comento, nosotros no queremos saber quién fue, ni detalles de lo que sucedió, solo tener la certeza de que ya están con nosotros y saber, en caso de que así sea, que tendremos siquiera a dónde llevarles flores.”

IDENTIDAD

En los carteles se exponen todos los datos de las personas desaparecidas. Si desean más información pueden comunicarse al 6871678586, es el número de Adriana.