Desarrollo Económico de Guasave buscan evitar el cierre de negocios por Covid-19

Guasave, Sinaloa.- Preocupado ante el alza en las estadísticas de contagios de Covid-19 que se está registrando en el municipio, el director de Desarrollo Económico llamó a los comerciantes de Guasave a no simular los protocolos de sanidad y a la ciudadanía pidió acatar las indicaciones para evitar que se llegue de nueva cuenta al cierre de negocios.

Comentó que como gobierno no quieren tener que llegar a aplicar campañas como las aplicadas en otros municipios, en donde piden que no se les visite.

Benjamín Ahumada López, director de Desarrollo Económico, enfatizó que definitivamente la salud es lo más importante, sin embargo, recalcó que por su cargo tiene que defender también el tema económico, por lo que es importante que tanto los empresarios y comerciantes, como la ciudadanía, cumplan con las medidas de sanidad.

“Sí debemos ser, todos los sectores, muy responsables y acatar lo que las autoridades nos están diciendo. Si nos dicen que un salón va a trabajar con una capacidad del 40 por ciento pues va a tener que ser así y nosotros tenemos la responsabilidad como autoridad de ser vigilantes, pero la responsabilidad es de ellos.”

Ahumada López señaló que es necesario que se atiendan verdaderamente las indicaciones de las autoridades para no llegar al cierre de comercios.

“En Culiacán ya se dio una serie de afectaciones, nosotros no queremos llegar a eso, en Guasave se han tomado decisiones muy acertadas... El llamado es a los comerciantes, a los dueños, a todos los sectores que son muy vulnerables para los cierres, que prácticamente acaten las disposiciones de salud, que no simulen es importante.”

El funcionario municipal reconoció que puede ser difícil, por ejemplo; para el sector restaurantero, el tema del no ingreso de menores de 12 años, pero se trata de cuidarlos porque médicamente se tiene el dato de que son los afectados actualmente. Además, recalcó que cumplir estas dos semanas sin duda la situación mejorará.

“Ahorita el sector de los niños nos marcó una pauta, pero los médicos nos dan el sustento de porqué no se deben de permitir niños, están siendo prácticamente un foco; entonces a aguantar una o dos semanas y si paramos la movilidad vamos a estar en mejores condiciones.”

La situación con los músicos y todo lo relacionado con las fiestas está igual. De respetar estas fechas se podrá estar en condiciones para que los meses que son buenos para dichos negocios se puedan hacer los contratos.

Ahumada López reiteró que lo que menos se quiere es el cierre, pero para ello urge la participación de todos y evitar tener que llegar a lo que otros municipios se han visto obligados a hacer, invitar a los turistas a que no los visiten para poder frenar los contagios.

“No queremos afectar, no queremos cerrar, pero sí necesitamos que la ciudadanía nos ayude mucho y se den cuenta, porque municipios como San Ignacio mandan unas lonas en donde piden que no los visiten; nosotros no queremos llegar a eso, queremos que la gente se siga cuidando y de hacerlo así tendremos una mejor economía en los próximos meses”.

El director de Desarrollo Económico, al ser cuestionado sobre si no se descarta algún tipo de campaña similar, respondió que “ojalá que no tengamos que llegar a eso, es muy alarmante”.

El tema de la pandemia sí afectará respecto a la inversión privada en el municipio, confirmó el funcionario, quien detalló que en comparación con lo invertido en el 2019-2020, este año solo se ha generado la mitad.

“En el 2021 se ha tenido menos inversión que los años anteriores. Nosotros en el 2019-2020 tuvimos inversión de alrededor de 300 millones de pesos y fue muy buena, ahorita vamos a la mitad y prácticamente nos faltan tres meses para el cierre, creo que sí va a haber afectación por el tema de la pandemia, pero las inversiones que han llegado las hemos atendido”.

