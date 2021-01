Descarta Canirac Guasave propuesta de cierre de restaurantes

Guasave, Sinaloa.- Como una forma de solidaridad y una propuesta para frenar la curva de contagios de Covid en el municipio, un grupo reducido de restauranteros agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, propusieron cerrar al público una semana completa, pero fue descartado por la mayoría de los integrantes.

El presidente de Canirac en Guasave señaló que los restauranteros no son los responsables de este rebrote y que el cerrar de nuevo implicaría para muchos el cierre definitivo del negocio.

No al cierre

Arturo García Medina, presidente de Canirac en Guasave, indicó que el rebrote que se está registrando actualmente no es consecuencia de que los comercios estén abiertos, sino producto de las fiestas realizadas en diciembre.

“Lo que se está presentando ahorita son los resultados de tanta fiesta de diciembre, no es porque los negocios tengamos abierto al público los comedores, hemos venido trabajando desde hace nueve meses con el 40 y el 50 por ciento últimamente de atención a comensales, con todos los protocolos de sanidad y las estadísticas no habían estado tan altas, esto se disparó ahora con las posadas, las fiestas y todo eso.”

Manifestó que en todo caso se debió de haber prevenido toda la situación de las fiestas y reuniones decembrinas para evitar lo que se está reflejando hoy, pero ya no queda más que seguir haciendo conciencia.

Eso debió de haberse evitado antes, pero aquí no nos queda más que hacer conciencia cada quien de cuidar que en tu negocio se lleven a cabo los protocolos, que tengas el cuidado y la atención de hacer todo lo necesario para no propagar el virus.”

García Medina enfatizó que aunque al menos cuatro restauranteros propusieron el cierre por una semana, no es la solución para lo que se está viviendo, pues además, provocaría un gran desequilibrio económico.

“Escuchamos la propuesta de un compañero a la que se sumaron otros tres, pero no es cerrar el remedio a esto, provocaría un desequilibrio económico que a lo mejor una parte de los que están sobreviviendo apenas, sin salir de todo el problema que les causó los meses que estuvimos con el 20 por ciento de ventas y que muchos se fueron, quienes quedaron lastimados en ese sentido pues también tendrían que despedirse.”

Además añadió que de tener que realizarse un cierre, debería de ser de todo el comercio y no solo de un sector, pues entonces no se tendrían los resultados buscados.

Aquí hay que sumarnos al esfuerzo de concientizar a la ciudadanía, de seguir echándole las ganas y no bajar la guardia para que las condiciones en Guasave cambien y salgamos del semáforo rojo, y sí, es lamentable que estemos en semáforo rojo, pero no es consecuencia de que los negocios estemos abiertos".

Alternativas

El presidente de Canirac señaló que más bien se deben de intensificar las revisiones de parte de las autoridades y asegurarse de que se cumplan los protocolos sanitarios en todos y cada uno de los comercios, sean del giro que sean y estén establecidos o no, además de aplicar sanciones, pues de no hacerlo, las cosas seguirán iguales.

“Si se revisa la vía pública, en el caso de aquellos negocios que no usan cubrebocas, que no tienen dispersadas las mesas, que ni siquiera te ofrecen gel antibacterial ni le toman la temperatura a los clientes, ahí puedes ubicar un poco más de problema, y es ahí en donde hay que enfocarse, en revisar que los protocolos estén llevándose a cabo, que lo que se acuerde, se revise por las autoridades correspondientes y que haya sanciones, porque mientras no sancionen a quienes estén incumpliendo con los acuerdos, las cosas van a seguir igual.”