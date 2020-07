Descartan afectaciones en cultivos por lluvias en Guasave

Guasave, Sinaloa.-La lluvia registrada el jueves por la tarde y noche en el municipio, misma que alcanzó en algunos puntos hasta 29 milímetros de intensidad, no causó afectaciones en cultivos de maíz que permanecen sin trillar, aseguró el presidente de la AARSP.

Baltazar Aguilasocho Montoya detalló que luego de que los técnicos de campo del Fondo de Aseguramiento de la Asociación hicieran un recorrido por el municipio, se comprobó que por fortuna en ninguna de las pocas parcelas que quedan sin trillar se observaron daños por maíces acamados.

Sin embargo explicó que donde pudieran presentarse algunos casos de deshidratación es en sorgos que por algún motivo no han sido trillados.

"Por fortuna me están comunicando los técnicos de campo de nuestro Fondo de Aseguramiento que no hay daños en cultivos por las lluvias o los vientos, no tuvimos maíces acamados. En donde si pudiéramos tener algunos casos de deshidratación es en los sorgos, eso afectaría un poco el rendimiento, pero de ahí en fuera se descarta que se vaya a afectar a este porcentaje de productores que aún no trilla.”

Aunque no precisó el porcentaje detalló que es muy poco lo que permanece en pie, ya que la mayoría ha cosechado."

