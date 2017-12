Descartan entrega de bono de riesgo a policías

Guasave, Sinaloa.- Ante el cuestionamiento de policías municipales si este año entregarán el bono de riesgo de operatividad, la tesorera municipal Siria Sugey Lugo Bojórquez reiteró que no han tenido ninguna indicación al respecto, descartando la entrega del incentivo económico en Guasave.

Inconformidad

Agentes municipales, quienes pidieron mantenerse en el anonimato, recordaron que en la administración de Ramón Barajas 2011-2013 fue la última vez que recibieron un bono de 15 mil pesos, al parecer por el concepto de riesgo, declaración que hicieron entre confusión y desconociendo bajo qué partida se les había otorgado.

Los policías que en la actualidad ganan cinco mil pesos a la quincena aproximadamente, explicaron que la entrega del efectivo se les hizo en dos pagos.

Entrevistada vía telefónica la mañana de ayer la tesorera dijo que no tienen ninguna instrucción, por lo que queda descartada la entrega.

“No hemos tenido ninguna instrucción. A nosotros no se nos ha notificado nada, hasta el momento no tenemos nada etiquetado para los policías. Mientras no tengamos ninguna instrucción nosotros dejamos descartada la entrega de ese bono,” precisó.

La funcionaria dijo que no han recibido por escrito alguna explicación por parte de las autoridades policiales pero sí han tenido pláticas con los altos mandos y se les ha expuesto lo ya mencionado.

Al margen

Al respecto, Miguel Ángel Martínez Catana, director de Seguridad Pública, comentó que si bien algunos de los más de 400 elementos que conforman la corporación tienen la incertidumbre de si lo recibirán o no, prefirió omitir una respuesta, argumentando que es en el área de Tesorería donde manejan los recursos.