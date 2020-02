Descartan haya ilegalidad en la construcción de cenotafio

Guasave, Sinaloa.- Familiares de quien fuera secretario del Ayuntamiento hasta el pasado 15 de noviembre, José Luis Guerrero Sánchez, mandaron construir un cenotafio en el lugar donde perdiera la vida y ayer en el gobierno municipal aclararon que dicha acción no está restringida para los ciudadanos.

Érika Karina Ponce Fernández, directora de Planeación Urbana, informó que desde el pasado mes de diciembre llegó una solicitud a la Dirección general de Obras y Servicios Públicos donde avisaban que tenían esta intención.

Ellos piden un permiso pero el reglamento ni te los prohíbe ni te dice que sí los puedes hacer, no habla de ellos como tal, entonces ellos lo hicieron, hay una solicitud de parte de ellos pero es cuestión de ellos, no hay nada que te regule ni te faculte como tal”, expresó.

Reglamento. La Dirección General podrá dictar las medidas necesarias para remover los impedimentos o estorbos al uso público, de los terrenos a que se refiere este artículo.

La funcionaria señaló que con base en lo establecido en el reglamento de construcción del municipio no hay ninguna prohibición sobre los cenotafios.

“Es una área pública que pertenece, banquetas, calles, áreas verdes, le pertenecen al municipio y no hay permiso de construcción para ello, no nos facultan para cobrar nada de eso y si hay una solicitud familiar se hace, es algo que el municipio no está haciendo, nosotros nada más recibimos la solicitud de que si les otorgábamos un permiso en el cual se les dice que adelante pero es cuestión de que ellos lo hagan”, indicó.

Lo que dice la ley

El artículo 46 del Reglamento de Construcción del Ayuntamiento de Guasave establece que “todo terreno que en los planos urbanos que cada municipio reconozca como oficiales, aparezca como vía pública, se presumirá que tiene la calidad de tal, salvo prueba plena de lo contrario, que deberá rendir aquel que afirme que el terreno en cuestión es de propiedad particular o pretenda tener algún derecho exclusivo a su uso, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria que así lo declare, nadie podrá impedir o estorbar el uso público del terreno de que se trate. La Dirección General podrá dictar las medidas necesarias para remover los impedimentos o estorbos al uso público, de los terrenos a que se refiere este artículo”.

Responsabilidad

Ponce Fernández aclaró que fue la madre de Guerrero Sánchez quien dirigió el escrito al gobierno notificando la intención de construir el cenotafio.

Cuestionada sobre si hay más intenciones de realizar más estructuras de este tipo en la ciudad se les permitiría respondió que sí, pues es una cuestión de creencias donde las familias deciden realizarlas al perder a un ser querido.

Siempre ha sido así, nada más que ahora tocó al centro de la ciudad, no podemos descartar, hay que recordar que en el paseo Miguel Leyson, donde murió un muchacho, está construido algo”.