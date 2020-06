Descartan riesgo de contagios de Covid-19 en maquiladora de Guasave

Sinaloa.- Ante la preocupación de algunos trabajadores que se tienen que reincorporar este día a las líneas de producción de la empresa Contec, pues temen que pueda haber contagios de Covid-19, personal de Salud asegura que los filtros sanitarios que se están implementando son confiables.

Sergio García Montoya, director de Salud Municipal, mencionó que en días pasados la Coepris hizo una inspección en la planta Guasave junto con personal de esta dirección, determinando que no hay riesgo de contagios entre los trabajadores.

Inspección

“Yo creo que son los mejores filtros sanitarios que he visto yo, la semana pasada se fue e investigó junto con la Coepris y están los médicos y enfermeras que toman temperatura y pasan por todos los filtros, todo lo que se indica”, expuso.

Yo creo que quienes se quejan están equivocados porque las empresas tienen un control más fuerte.

Condiciones

El funcionario municipal mencionó que las medidas de prevención contra el Covid-19 son las que se han estado indicando a la ciudadanía, implementando señalización, filtros sanitarios, tapetes, sana distancia, traslado de personal también con medidas de distancia, que se requieren para evitar contagios entre los trabajadores.

De acuerdo con información de algunos trabajadores esta maquiladora reanudó sus operaciones esta semana en algunas líneas de producción y para este día se reincorporaría la totalidad de los trabajadores.

El director de Salud detalló que el ser una planta amplia ayuda a que los trabajadores puedan estar más espaciados, a unos cinco metros de distancia cada uno.

“Para ingresar toman temperatura, los bañan con el líquido, toman datos de dónde son por si hubiera algo para rastrearlos, está muy bien ahí la Contec la verdad”, indicó.

“Incluso los camiones los tienen muy bien ellos, para uso de un asiento sí y otro no, esquineados; ellos ponen una calcomanía donde no se pueden sentar, van en zigzag para que no estén juntos, de hecho tienen también un pequeño comedor con unas cuatro sillas y también las tienen en zigzag y enumeradas”, expuso.

García Montoya mencionó que si los trabajadores cumplen al pie de la letra las indicaciones de los representantes de la empresa no habrá riesgo de contagio.

