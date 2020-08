Desconfianza en el sector salud mitiga lucha contra el Covid en Guasave

Guasave, Sinaloa.- La desconfianza que aún persiste en parte de la ciudadanía respecto a las instituciones de Salud está provocando que no acudan de manera oportuna en caso de presentar síntomas de coronavirus y con ello se tengan afectaciones más graves, señaló la jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2.

La doctora recalcó que todas las instituciones de Salud están trabajando de manera ardua para evitar más defunciones a causa del coronavirus, pero la participación de la sociedad es fundamental para lograrlo.

Falta de confianza

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, informó que a pesar de todas las acciones preventivas y el trabajo intenso que se está realizando desde el sector salud para mitigar el Covid-19 en el municipio, la desconfianza que una parte de la sociedad mantiene hacia las instituciones médicas está provocando que muchas personas no acudan a buscar atención y con ello no tengan un diagnóstico exacto sobre el padecimiento y además, que se presenten afectaciones graves, que muchas veces son difíciles de tratar una vez que ingresan a algún nosocomio.

“La desconfianza de la sociedad por tantos malos comentarios que se hacen de manera diaria provoca temor entre la gente y prefieren no ir a los hospitales por atención médica; por eso hay muchos casos de pacientes que llegan a los nosocomios ya con complicaciones fuertes y sin haberse tratado desde los primeros síntomas.”

Preciado Machado enfatizó que a través de cada una de las instituciones de Salud se está trabajando incansablemente para prevenir más casos, pero también más defunciones, por lo que insistió en que se debe de tener confianza en las labores que están realizando para el bien de la ciudadanía.

Aquí la ciudadanía tiene que tener la confianza en el sector salud, tanto Issste, Hospital General, IMSS, Centro de Salud, la misma Jurisdicción, porque estamos trabajando todos los días, incansablemente para que esto disminuya, para que no haya más muertes.”

Avances

La jefa de la Jurisdicción indicó que el Call Center ha sido de gran ayuda con esa parte de la sociedad que se resiste a visitar un hospital, pues se les da seguimiento y también un diagnóstico y un tratamiento de manera oportuna, evitando así complicaciones de salud y también que se contagien familias enteras como estaba ocurriendo, pues se les dan recomendaciones de cómo actuar dentro del hogar.

Añadió que también se ha avanzado en el tema de que consultorios privados pasen el reporte de los pacientes sospechosos y así se está logrando un mejor control de los casos probables que se tienen en el municipio.

En ese sentido sí hemos avanzado un poco, ya comienzan algunas farmacias particulares y médicos también a pasarnos los reportes de las atenciones de pacientes sospechosos, esto nos está ayudando a llevar un mejor control y también a darle seguimiento a estos casos.”

Preciado Machado detalló que también, ahora, en cada Centro de Salud contarán con tratamientos para Covid, para que cualquier persona, por más alejada que esté, tenga la oportunidad de acudir por su tratamiento gratito.