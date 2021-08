Desde que se los llevan a ellos, nos llevan a nosotras: Rastreadora de Guasave vive un calvario desde que desapareció su hijo

Guasave, Sinaloa.- Para Jesús Ramona Rivera Verdugo, integrante de las Rastreadoras de Guasave, la vida cambió por completo el 4 de septiembre del 2014, día en el que su hijo salió a la tienda y ya no regresó a su casa. Desde entonces el dolor la acompaña de día y de noche.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el grupo de mujeres rastreadoras piden a las autoridades agilidad en el tema de las pruebas de ADN, pues en funerarias de Guasave hay por lo menos 22 cuerpos sin identificar.

Un calvario

Jesús Ramona Rivera Verdugo comenta que su hijo Usiel Jacinto González Rivera, desapareció en Callejones de Guasavito, hace casi 7 años.

“Él salió a la tienda, me dijo ‘ahorita vengo’, pero ya que no regresó en 10 minutos yo me preocupé porque siempre iba y venía, nunca se quedaba. Yo me vine rápido a marcarle y ya no me contestó, fuimos a buscarlo, lo buscamos mucho y yo me estuve toda la noche esperándolo, pero no llegó.”

Tras dos días esperando que regresara, acudieron a presentar la denuncia, sin que hasta el momento se tenga algún avance.

Rivera Verdugo detalló que a ella le hicieron las pruebas de ADN el 15 de diciembre del 2014 y fue hasta dos años después que se enviaron a Culiacán, dejándole una sensación de algo está bien.

“Yo quiero que me las hagan de vuelta, me da desconfianza, tardaron dos años para irse a Culiacán esas pruebas, es mucho tiempo. La verdad falta mucha agilidad en ese tema, no hay avances tampoco en las investigaciones.”

Además del llamado a las autoridades, Ramoncita, como la llaman sus compañeras rastreadoras, le hizo un llamado también a quienes desaparecieron a su hijo.

“Son siete años ya de no saber nada, yo quisiera pedirles que si ellos saben en dónde está, que me digan, yo no busco culpables, yo no quiero nada, solo recuperarlo a él, nada más eso. Yo quiero tener un lugar en donde llevarle flores, ponerle una veladora, saber en dónde quedó para descansar él y nosotros también, porque no es vida. Desde que se los llevan a ellos nos llevan a nosotras también.”

“Este día no debería de existir, porque a nuestros desaparecidos todo el tiempo los llevamos con nosotros y yo siempre lo voy a buscar a él y a los demás, hasta encontrarlos”, dijo entre lágrimas.

Retrasos en el ADN

Por su parte, Rosa María Coronel, líder del grupo Rastreadoras, extensión Guasave, indicó que en funerarias de Guasave hay aproximadamente 22 osamentas que continúan sin ser identificadas, por lo que es fundamental que se le dé celeridad a las pruebas de ADN.

“Nosotros nos seguimos moviendo, pero ahí están las osamentas, son 22, pero no hay avance en las pruebas y no se pueden cruzar los datos. Nosotros creemos que a esos cuerpos ni siquiera se les ha hecho el ADN porque tienen mucho tiempo y no los han mandado a la fosa común.”

Explicó que los retrasos que se tienen en el tema del ADN son demasiados.

“Tenemos el caso de una compañera de Nío, su hijo desapareció en febrero y lo encontraron en marzo, se le hicieron las pruebas de ADN a ella y salió 50 por ciento de compatibilidad y le dieron largas, le tomaron muestras también a su otro hijo pero no les entregaron el cuerpo; el cuerpo se fue a la fosa común y dieron carpetazo, hasta que llegó otro licenciado que recientemente reabrió la carpeta y por fin, tras casi cinco años de espera le entregaron el cuerpo de su hijo, pero es inhumano tanta espera.”

Reprogramación

La rastreadora detalló que el clima no les permitió realizar la marcha por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, con la que buscan visibilizar el tema, pero señaló que será reprogramada junto con la misa que también tenían previsto realizar.