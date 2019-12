Desean más comer fruta que un juguete esta Navidad

Guasave, Sinaloa.- Comer fresas, plátanos, naranjas y mangos es lo que respondieron les gustaría saborear tres pequeñas tarahumaras al preguntarles qué deseaban cenar en Navidad.

Distinguiéndose de los demás asistentes del Guasavetón al vestir sus coloridos atuendos típicos de su etnia, las infantes se ubicaron en uno de los extremos del estadio. Ahí, serias sin pedir nada pasaron las horas junto a su tía Crescencia Catarina González, de 21 años de edad, quien pudo llevarlas y cuidarlas tras suspenderse el corte de tomatillo que es en lo que trabaja.

Su anhelo

Crescencia sostiene en sus brazos a su pequeña, quien está por cumplir nueve meses de edad y es la primera vez que acude a una fiesta navideña, recibe dulces y un regalo.

Al igual que sus sobrinas la joven madre y jornalera se mantiene reservada con un pañuelo azul que cubre parte de su cabeza y siempre con su vista inclinada pero feliz. A ella también le gustaría comer fruta pero más un pastel de vainilla, el cual es su preferido.

Hoy la intención es cenar frijoles, tomate, papas, tortillas, alimentos que disfrutan porque en su pueblo, que se ubica en la sierra de Chihuahua, no son comunes, y en Sinaloa saben que así como hay mucho trabajo también hay la oportunidad de tener un plato en la mesa.

La carne de pollo, res o puerco ni la mencionan, no es algo que acostumbren, y no porque no se les antoje simplemente no están acostumbradas a degustarlos en su mesa.

Dicen vivir en una cuartería que se ubica en Ruiz Cortines, a la que llaman El Alacrán, donde su estancia será de cuatro meses. María, la pequeña más expresiva es quien desea volver a probar las fresas; Lupita, tener un racimo de plátanos y naranjas, y la más pequeña, la tercera, los mangos, solo mangos, frutas que han comido en contadas ocasiones pero las han dejado cautivadas, algo simple y al alcance de muchos niños pero no para ellas.

Ropa nueva no es algo que quieran, prefieren telas para poder coser sus blusas y faldas, las cuales ayer lucieron impecables, sabían que la ocasión ameritaba al tratarse de una fiesta, por lo que llegaron todas bien trenzadas. Lo que sí necesitan son calcetas que las cubran del frío, porque las sandalias de hule que calzan no lo hacen.